Opdag Østfyn!

Spydige tunger vil mene Fyn grundlæggende er en times tid på motorvejen. Det er helt skævt. Fyn er storslået sommer- og campingland.

Det østlige Fyn med udsigt til Storebælt er i behagelig køreafstand uanset, om man kommer med campingvogn fra Sjælland eller Jylland.

Kyststrækningen mellem Nyborg og Svendborg er hvidt sand med udsigt til det blå bælt og Storebæltsbroen.

First Camp Bøsøre ligger halvvejs mellem de to købstæder og er en af Fyns hyggeligste pladser samt et godt udgangspunkt for at udforske det østlige Fyn eller tag på dagsture til Svendborg eller det sydfynske øhav.

Der er nem og hurtig adgang til Thurø, Tåsinge og Langeland.

Stranden ved Bøsøre Camping kalder på en dag med krabbefiskeri og fart over feltet i sandet. Foto. Søren Sorgenfri

Pladsen har restaurant, pizzeria, minigolf, legepladser, minisupermarked, fodboldbane, lystfiskeri, ridning samt tropisk vandland – med andre ord en tidssvarende campingplads med moderne komfort.

Skal der tankes op til en helligdagsweekend, så er der blot en kort køretur til to af Danmarks bedste mikrobryggerier i Ørbæk og Refsvindinge.

Men campingpladsens beliggenhed betyder også, at en solskinsdag ikke behøver have større planer end at dovne dagen væk på stranden og fange krabber fra badebroen.

En analog syssel som puster lidt til konkurrence- og jagtgenet i selv den mest dovne sofakriger.

Det skal du opleve på Langeland

Med lidt held spotter du de vilde heste på Langeland. Foto. Jonas Legarth

Pak bilen og kør fra din østfynske base til Langeland på en dagstur eller tag en hotelovernatning og forlæng besøget.

Koldkrigsmuseum Langelandsfortet

Den kolde krig får skrevet et nyt kapitel i disse år og museet på Langeland giver et lige dele spændende og skræmmende indblik i koldkrigsårtierne og ikke mindst, hvordan Østblokken havde planlagt at angribe Danmark fra søsiden.

Camping ved kysten giver adgang til havets egen legeplads. Foto. Mette Johnsen/VisitDenmark

Kunsten i naturen

Tickon kunstpark lyder mere højtravende, end tilfældet er.

Den grønne kunstpark med smukke Tranekær Slot som nabo er en flot gåtur rundt om slotsøen med kunstværker opført i naturen af naturprodukter således kunstværkerne over tid igen bliver til jord og sten.

Bølgen blå

Ristinge Strand er blandt Langelands bedste strande nær ved den lille by Ristinge.

Et grønt bælte adskiller by og bølger, men herefter venter bløde hvide klitter og 20 meter brede strand med fint sand.



