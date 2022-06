Oplev Danmarks verdensarv på ferien

Danmark er rig på ekstraordinære oplevelser, og der er derfor god grund til at rejse rundt i det danske land for at dykke ned i de mange seværdigheder.

Der er tilmed hele syv attraktioner, der er blevet optaget på Unescos verdensarvsliste.

Unescos mål er med at udpege og beskytte de seværdigheder, som har enestående betydning, og som derfor anses for at være verdens arv.

Lige nu er over 1000 seværdigheder fra 191 lande på verdensarvslisten.

Og som nævnt behøver du ikke at rejse langvejs for at opleve de fantastiske vidundere, der ligger herhjemme, så her er de syv danske skatte, som har ramt listen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7 danske vidundere Jelling Monumenterne I 1994 kom Jelling Monumenterne på Unescos verdensarvsliste. Det er dermed flere seværdigheder, der ligger i den sydjyllandske sationsby Jelling, som på én og samme gang blev optaget på listen. Heriblandt er Jellingestenen, som i dag betragtes for at være Danmarks dåbsattest. Historien om Jellingestenen stammer fra år 965, hvor Danmark - med vikingekongen Harald Blåtand i spidsen - begyndte at konvertere til kristendommen. Harald Blåtand fik i samme ombæring rejst den store runesten i byen Jelling. På den ene side af stenen ses et motiv af Kristus, og på den anden side er et dyr omslynget af en slange. Kristusbilledet er Nordens ældste. Udover Jellingestenen er der også to enorme gravhøje samt Jelling Kirke på Unescos verdensarvsliste, da de tilsammen anses som arvestykker, der udgør et værdifuldt minde om Danmarkshistorien. Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix Roskilde Domkirke Roskilde Domkirke har i århundreder været kongefamiliens oficielle gravsted og blev i 1995 optaget på Unescos verdensarvsliste. I dag er 39 danske konger og dronninger begravet ved Roskilde Domkirke, som derfor kaldes for verdens største royale gravsted. Domkirkens katedral, kapeller og våbenhuse giver et unikt indblik i dansk bygningskunst og historie gennem 800 år. Roskilde Domkirke ligger centralt i Roskilde by og tiltrækker hvert år mange turister til byen. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix Kronborg Slot Kronborg Slot, som ligger i Helsingør, blev optaget på verdensarvslisten i år 2000. Det skyldes blandt andet, at slottet er et velbevaret minde om renæssancetiden. Slottet blev bygget mellem 1574 og 1585 og er fyldt med historie, da det blandt andet også har fungeret som Danmarks vogter over Øresund. Dertil er slottet berømt fra Shakespeares Hamlet og Danmarks Holger Danske, der sover i Kronborgs kasematter, som også bidrager til, at det årligt besøges af turister fra hele verden. Hvis ferien går til København, så kan du nemt tage turen til Helsingør for blandt andet at se det mageløse slot. Byen har desuden meget andet at byde på, som blandet tæller madmarked og et maritimt museum. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix Stevns Klint Stevns Klint kom på listen i 2014, da stedet har stor betydning for videnskaben. Klinten er op til 40 meter høj og er dannet af gamle lag af hvidgrå kalk, hvidt skrivekridt og flint. Dertil er der omkring 5-20 centimeter fiskeler, som stammer fra omkring 65 millioner år siden - dengang en meteor ramte, og dinosaurerne blev udryddet. Desuden rummer Stevns Klint også fossiler og spor fra Den Kolde Krig. Rejser du hertil, er der desuden fire museer i Stevns, der alle er et besøg værd: Stevns Museum, Geomuseum Faxe, Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Haslev Museum. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix Vadehavet I 2014 kom den danske del af Vadehavet på verdensarvlisten. Det skyldes, at Vadehavet er et af verdens sidste, store og uforstyrrede tidevandsøkosystemer. Tidevandssystemet strækker sig fra Den Helder på den vestlige side af Holland helt op til nord for Esbjerg i Danmark. Hver dag trækker Vadehavet sig to gange tilbage og to gange frem. Det er et unikt økosystem, hvor der lever et rigt plante- og dyreliv. Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix Christiansfeld Christiansfeld kom på verdensarvslisten i 2015, fordi byen er et enestående vidnesbyrd om en kulturel tradition, der stadig eksisterer. Stedet er rigt på stemning og historie og har en helt særlig betydning om et religiøst samfund. Christiansfeld var nemlig - og er til dels stadig - en evangelisk-luthersk koloni. Da byen blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden skulle indbyggerne leve efter den kristne tro. Kvinder skulle bo i den ene side af byen, mens mændene boede i den anden. Byen er indrettet systematisk, sådan at alle bygninger ligner hinanden med gule mursten og røde tagfliser. Det er derfor også et arkitektonisk vidnesbyrd om det religiøse samfund. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix Parforcejagtlandskaberne Parforcejagtlandskaberne ligger i Nordsjælland og ramte listen i 2015. Landskabet består af Store Dyrehave, Dyrehaven, Gribskov og Jægersborg Hegn. Områderne udgør i alt et naturareal på 4543 hektar. I 1680’erne rekonstruerede Kong Christian V markerne til parforcejagtsystemet. Jagtformen handler blandt andet om, at dyr jagtes på hest og med hunde. Parforcejagt blev dog nedlagt i 1777 i Danmark, men jagtformen og parforcejagtlandskaberne vidner om, hvordan barokkens værdier påvirkede det europæiske landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------