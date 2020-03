Oplev Guggenheim og Taj Mahal fra sofaen

Du kan tage på et væld af gratis virtuelle rejser i coronatiden

Den igangværende coronavirus har stavnsbundet os til Danmark og vores hjem de næste mange uger.

Det betyder også, at alle rejser er sat på standby, men du kan alligevel komme ud i verden fra sofaen og undgå at blive ramt af alt for alvorlig corona-kuller.

En rækker museer og turistattraktioner lige fra Guggenheim i New York til Taj Mahal i Indien tilbyder nemlig virtuelle ture helt gratis, så du får en lille fornemmelse af at være der. Du kan også besøge zoologiske haver rundt om i verden og safariparker i Afrika, der har opsat live-kameraer, så du i sikker afstand kan følge dyrenes gøren og laden døgnet rundt.

Ingen bådtrafik giver klart vand i Venedig

Det er selvfølgelig ikke det samme som at være der. Og man kunne også fristes til at bytte sport ud med ferier i tidligere kulturminister Jytte Hildens (S) berømte citat fra 1993:

- Med sport (ferie, red.) har jeg det som med porno. Det er sjovt at være med til, men kedeligt at se på.

Om ikke andet kan du jo i hvert fald bruge dine sofarejser som inspiration til fremtidige ferier, når grænserne – og ikke mindst turistattraktionerne – åbner igen på et tidspunkt. God tur.

Google som turguide

Google har blandt andet lavet aftaler med 2.500 museer verden over, så du kan gå på opdagelse på dem. Her kan du bevæge dig rundt på museet og flere steder se aktuelle udstillinger. Listen tæller blandt andet de verdenskendte museer Guggenheim i New York, Van Gogh Museum i Amsterdam og Louvre i Paris.

Herudover er der også alverdens andre turistattraktioner lige fra Taj Mahal i Indien til pyramiderne i Egypten, som du kan se her.

Og på dette link har du ligeledes muligheden for at besøge seværdigheder på nært hold. Eksempelvis USA’s nationalparker.

Den Kinesiske Mur

Oplev den kinesiske mur på computeren. Foto: Martin Lehrmann

Kina er vel nok en af de destinationer, som de færreste lige nu ønsker at tage til. Du kan heldigvis gå på opdagelse på Den Kinesiske Mur fra din sofa.

Tag i ZOO

En række zoologiske haver verden over har opsat live-cams, så du kan følge med i dyrenes liv fra sofaen. Her er et par eksempler:

San Diego ZOO har 10 live-cams, hvor du blandt andet kan se orangutanger og koalaer.

Københavns ZOO har live-cams fra Elefanthuset og næsehornsstalden.

Elefanthuset i Zoologisk Have kan ses hjemme fra lænestolen. Foto: Jacob Ehrbahn

Smithsonian’s National Zoo har blandt to Panda Cams, hvor du live kan følge med i de to pandaer Tian Tian og Mei Xiang’s liv.

Tag på safari

Foto: Heidi Skibsted

En række hjemmesider har opsat kamerarer så du kan følge med i, hvad der sker lige nu på en række safari-destisnationer i Afrika. Ganske fascinerende:

African Safari Camera

Africam Wildlife

Wild Earth Safari Live