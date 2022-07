Presset på tid og penge? Hold ferien i Danmark

Billigt og nemt: Sommeren betyder for manges vedkommende en tiltrængt ferie. Men for nogle er ferien knap, mens det for andre er pengepungen, der er knap. Hvis det er tilfældet for din sommerferie, så kan du med fordel blive hjemme i Danmark og tage på forlængede weekend- og endagsture

Hvis prisstigninger presser pengepungen, eller hvis ferien er kort, så er der en oplagt mulighed.

Man skal nemlig bare gøre som under coronakrisen: Vende blikket mod egen lille andedam og få sig nogle lokale oplevelser hjemme i Danmark.

Det kan nemlig være mindst lige så eventyrligt som en udlandsrejse, mener en række af de lokale turistkontorer i landet. Og så er det sandsynligvis en del billigere, da man blandt andet sparer penge på flybilletten.

De oplever, at danskerne generelt har fået en fornyet forståelse for, hvad Danmark har at byde på.

- At rejse inden for egne landegrænser betyder langt fra, at man skal gå på kompromis med kvalitet. Vi har både natur, kultur og gastronomi fra øverste hylde.

- Her på Sydsjælland har flere attraktioner for eksempel brugt coronakrisen på at opgradere deres faciliteter, lyder det blandt andet fra Martin HH Bender, direktør i Destination SydkystDanmark.

Dagsture er populære

Næsten alle turistkontorer beretter om en øget interesse fra danskerne, som ønsker at tage på korte weekend- og endagsture i deres områder.

- Når vi laver opslag på sociale medier som Instagram og Facebook med gode ideer til dagsture, er de virkelig populære, siger Destination Fyns kommercielle chef, Sofia Wulff.

Opbakningen fra danskerne er i høj grad noget, som de lokale erhverv har brug for.

Ifølge tal fra VisitDenmark, har landet tabt turismeomsætning i både 2020 og 2021 på 58,8 milliarder kroner i forhold til 2019 på grund af coronapandemien.

- Coronanedlukningerne er især gået hårdt ud over indendørsattraktioner som restauranter og museer. Derfor vil jeg opfordre til at støtte op om gastronomien, kunsten og kulturen.

- Helt sensationelt kan man opleve Pablo Picassos keramik på Holmegaard Værk, som ligger cirka tre kvarters kørsel fra Storebæltsbroen og en time fra København, siger Martin HH Bender.

To år kan ikke gøre det

Noget tyder på, at danskerne især er glade for at besøge Vesterhavet.

Sidste år var Varde Kommune den næstmest besøgte kommune med 2,8 millioner overnatninger, kun overgået af København med 34 millioner overnatninger. Ringkøbing-Skjern ligger som nummer fire på listen.

- Det er fantastisk, at danskerne vil på ferieophold i vores område. Vi har noget til alle, uanset om man er et par, en børnefamilie eller noget tredje.

- Børnefamilierne kan især få glæde af vores Wow Park, Naturkraft og strandene. Vores natur er generelt det mest kendetegnende og populære i vores område, lyder det fra Peer Kristensen, som er direktør for Destination Vesterhavet.

Det er en vild oplevelse, når Vesterhavet viser tænder. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Han mener i øvrigt, at selvom en del danskere tog på lokale udflugter i hele to år under coronanedlukningerne, så har de formentlig stadig ikke set det hele. Han håber, at der snart bliver skabt et rejsemønster på tværs af landet, hvor mange flere fra Jylland tager over for at opleve Sjælland og vice versa.



I godt en måned endnu kan du blæse rundt i Tyskland for den nette sum af 67 kroner. Det kan du læse om her.

