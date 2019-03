Samsø - Danmarks nye solskinsø

I 2014 brød krigen for alvor ud, da Ekstra Bladet i samarbejde med DMI lavede en analyse af, hvor der var flest solskinstimer. Her blev Bornholm slået af pinden.

Samsø blev kåret som den nye solskins-sheriff i det danske ø-farvand. Og øen midt mellem Sjælland og Jylland har mere end bare solskin at byde på. Samsø er et must, hvis du vil på ferie i Danmark. Især i højsæsonen er der næsten mere liv end på Ibiza i de gode gamle 90'ere.

Den største magnet i sommermånederne og især i uge 29 er Ballen, hvor lystbåde lægger til i hundredvis. På havnen ligger bådene tæt som i en avanceret udgave af tetris, og de mange mennesker i badetøj får det til at ulme af liv. Hvis du elsker liv, fest og glade sommerdage, så er Ballen det rette sted at være.

Tre skarpe råd i Ballen Fisk på havet

Snyd ikke dig selv for en frokost på spisestedet Røgeriet, hvor fiskefrikadellerne smager, som de var taget direkte op af havet. Bordene er placeret på en terrasse ved vandet, så du får en fornemmelse af, at du næsten sidder ude i havet. Hvis du er mere til italiensk mad, så er Don Juan lidt længere inde i selve Ballen også en savl-fremkaldende oplevelse. Gå til højre

Hvis du vil på stranden og kigger ud mod vandet, så er der både strand til højre og til venstre. Tag stranden til højre. Til venstre er der fyldt med sten i vandet, mens du går helt fri til højre, og her er der også masser af spise-muligheder. Mennesker er der masser af uanset hvad. Kør efter varerne

Ballen er fyldt med mennesker, og det ved de godt i den lokale Dagli'Brugsen, der ligger midt på lystbådehavnen. Priserne er markant højere end i supermarkederne i Tranebjerg fire-fem kilometer derfra. Så op på cyklen, eller ind i bilen, hvis du skal købe stort ind.

Udsigten ud over Ballen. Privatfoto

Udforsk øen

Du får dog ikke hele Samsø-oplevelsen, hvis du kun er i Ballen, der også hurtigt kan blive overfyldt med turister. Heldigvis er der masser af mulighed for at undersøge øen, der for alvor kom på landkortet, da Lars Bom legede 'Strisser på Samsø'.

Hvis du ikke kender meget til selve øen, har du i hvert fald hørt om kartoflerne. Og de er i den grad værd at sætte tænderne i. Rundt omkring på hele Samsø finder man små boder med hjemmedyrkede kartofler og andet grønt, så sørg for at have småmønter i lommerne til at aflægge disse et besøg.

Helt nordpå ligger den lille hyggelige by Nordby. Sammen med byens vartegn, klokketårnet fra 1857, charmer byens gadekær sig ind på enhver besøgende. Når du valser rundt i gaderne, føles det næsten som at være tilbage i 1880-tallet.

Når du har nydt en is, øl eller kaffe i de rolige omgivelser, er det oplagt at besøge det gamle posthus, som er indrettet som var det i 20'erne. Hvis du er glad for våde varer, er Samsø Bryghus et dejlig sted at få smagsprøver og en beretning om bryggeriets historie.

Et perfekt sted at bruge en eftermiddag, når sandet på stranden driller, og vommen er blevet en snas for rød.

Vinkingetidens vingesus

På vej til Nordby ligger et af de vigtigste steder for de gamle danske vikinger. Kanalen over Samsø, Kanhavekanalen. Den 500 meter lange kanal er kendt som vikingernes største ingeniørarbejde.

Solen skinner så meget på Samsø, at det kan gøre næsten ondt i øjnene. Her til frokost i Ballen. Privatfoto

Samsøs strategiske placering gjorde, at vikingerne kunne gemme sig i kanalen og ligge der og vente på fjenden, der skulle angribes.

Samtidig kunne de flygte over Samsø, mens fjenden var tvunget til at sejle udenom.

Et genialt og fascinerede område, hvor det er værd at spise en frokost på en af de opstillede bænke.

De bedste strande på Samsø

Selvom Samsø har masser at byde på, kommer vi ikke uden om, at det er ø. Og det skal udnyttes. Hele vejen rundt er der fyldt med vidunderlige sandstrande, der kan få selv Miami til at blegne.

På stranden i Mårup er der ikke et øje. Privatfoto

Men nogle er naturligvis bedre end andre. En lille skjult strandperle finder du ved Toftebjerg på den vestlige side. Her ligger en lille parkeringsplads, hvor du kan parkere slæden og gå de få meter ned til stranden. Selv i højsæsonen er der ikke mange, der har opdaget den rolige sandstrand.

Samtidig er stranden fyldt med revler, så det er et skønt sted for børnene også, der føler, at de kan komme med langt ud i vandet. Det er helt klart køreturen værd, og hvis du er lidt frisk, kan stedet også nås på cykel. Hvis du vil have den ultimative alene-oplevelse, så er Mårup Strand ideel.

Køreturen fra den sydlige del af øen er lidt lang, men du kommer op til et sted, hvor du er Palle alene på stranden. Sandstrande kan dog blive for meget, når det kravler op de helt forkerte steder.

Stranden ved Toftebjerg. Privatfoto

Men det er der heldigvis råd for. I Vesterløkken og i Sædvig ligger to charmerende stenstrande med dertilhørende badebro. Hvis du leder lidt, er det også muligt at finde et sted i klitterne, hvor man kan slå sig ned på græs.

Tre ting du skal opleve på Samsø Samsø Festival

Festival-arrangørerne kalder det for Danmarks hyggeligste festival, og der er noget om snakken. Festivalen er hverken for stor eller for lille, så du kan både opleve nogle af landets største kunstnere og samtidig nyde pladsens intimitet. Samtidig er det ikke ligesom de største festivaler i Danmark, hvor der er større chance for at vinde i lotto end at finde sine venner. Hele festivalen koster 1200 kroner, hvis du bestiller i august. Efterfølgende stiger de gradvist 100 kroner, jo længere du venter. En dagsbillet koster 600-700 kroner. Labyrinten

Nær Nordby ligger det, som samsingerne kalder for verdens største labyrinten. En skøn oplevelse for både børn og voksne, hvor du selv kan vælge spørgsmålenes tema. Det hele gælder om at svare rigtigt, og hvis du klarer det, så ender du i midten. Prisen er 55 kroner for et barn og 65 kroner for voksne. Ballebjerg

Nordpå ligger Ballebjerg, der er Samsøs højeste punkt. Perfekt sted at tage en vandretur, og så kan du samtidig nyde udsigtens fra det knap 100 år gamle udsigtstårn.

På Samsø Festival kan du komme helt tæt på de største kunstnere. Privatfoto

Det koster det

Samsø i højsæson og Samsø uden for sæson er to forskellige verdener. I flere år har vi leget et hus i Vesterløkken med plads til seks mennesker i juli. Det koster 4500 pr. uge, men hvis du ikke er afhængig af skoleferien, kan det fås langt billigere i andre uger. På Samsøs Feriehusudlejnings hjemmeside er der masser muligheder.

Færgen til Samsø koster 200-400 kroner pr. vej, men husk, at du skal bestille i god tid. Jo før du bestiller, jo billigere får du billetterne. Der kan også være udsolgt, hvis du er for sent ude.