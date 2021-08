Scor drømmejobbet: Hotels.com skal bruge en buffet-anmelder

Hvis du er en af de 88 procent af danskere, der ser hotellers morgenbuffet som et 'must', når du er på ferie, kommer der nu en gylden mulighed.

Hotels.com skal nemlig bruge deres første Chief Buffet Officer (CBO) nogensinde, og jobbet går i sin enkelthed ud på at anmelde morgenmadsbuffeter,

Hvis du mener, du har, hvad der skal til, så kan du få lov til at anmelde ti morgenmadsbuffeter samt få ti overnatninger til en værdi af 22.000 kroner. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du mest til pandekager og sirup eller cornflakes og æg.

Ingen kvalifikationskrav

Olga Langenskiöld, der laver kommunikation for Hotels.com, fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen kvalifikationskrav for at ansøge til jobbet som CBO.

- Det kan være hvilke som helst egenskaber, der gør dig egnet. Måske du laver en god omelet og føler, at det kvalificerer dig, fortæller hun.

Langenskiöld fortæller, at man helt selv kan få lov til at vælge, hvor meget man vil spise. Det er med andre ord ingen mængdekrav. Hun siger, at alle kan søge om jobbet.

Da Ekstra Bladet spørger ind til, hvorvidt allergikere eller veganere kan søge jobbet, må hun alligevel erkende, at det kan være et svært job at både holde og nyde, hvis man er veganer.

- Det skal selvfølgelig ikke afholde en fra at søge, hvis man kunne have lyst til det, fortæller hun.

Jobbet er en konkurrence, som Hotels.com afholder. Man kan tilmelde sig indtil 2. september.