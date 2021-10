Skive og Sallings saligheder

Hvad skal man foretage sig som turist i Skive og omegn?

Den midtjyske købstad ved Skive ås udmunding har blandt andet flere udendørsserveringer, der tiltrækker mange skibonitter og udefra besøgende til byens åbne pladser.

Her er Høker Bajer og Sport Cola hvermandseje. Øllen og læskedrikken brygges på Hancock Bryggeriet, som er en del af byens stolthed.

Dertil kommer massevis af lokale næringsdrivende. Til bankrådgivernes ængstelse gjorde vi, hvad vi kunne for at sprøjte kapital ind i en byens butikker. Jeg havde aldrig selv forestillet mig at gå shop amok i Skive, men der kom mere kluns med øst over bælterne end vest.

Læsehesten i gågaden i Skive er et must. Her er et imponerende udvalg af gamle Tarzan-blade, knaldromaner, Anders And-blade, lp'er, dvd'er og meget mere. Foto: Christina Ehrenskjöld

Og skibonitter er søde mennesker. Det er manden, der langede varer over disken i den omrejsende fiskebiks ’Mobilfisk’, også, selvom han er fra Thisted.

Hans nystegte fiskefrikadeller smagte himmelsk, og der var rift om dem, de ti minutter vi handlede og blev manuduceret i Nykøbing Mors fortræffeligheder.

Her stammer den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose for eksempel fra. Det var ham, der formulerede ’Janteloven’ og i sine romaner søgte psykologiske forklaringer på, hvorfor mennesker handler, som de gør.

Onsdag mellem 10.30 og 17.00 frister denne vogn med friskfanget fisk, røgvarer og nystegte fiskefrikadeller på Posthustorvet i Skive. Det er et besøg værd. Foto: Christina Ehrenskjöld

Fiskemanden fortalte veloplagt om Salling, Thy og Mors, og han fægtede til stor glæde for sine kunder med armene. Han kan også godt være stolt af den røgede laks, som vi tog med hjem.

Det mousserende sprøjt, som vi bad om hos Søegaards Vinhus, skuffede heller ikke. ’Den hvide Amarone’, han anbefalede til lammeculotten købt i Adelgades Slagterforretning, var bestemt heller ikke nogen dårlig anbefaling.

Beach party og andet sjov

Lystbådehavnen i Skive tager sig smukt ud i sol. Foto: Christina Ehrenskjöld

Skive byder på adskillige seværdigheder. Skive Museum rummer kunst- og kulturhistoriske udstillinger, børnemuseet Gadespejlet, Skive Byarkiv og lægger også hus til koncerter og andre arrangementer.

Skive Søsports Havn kalder sig for Limfjordens mest beskyttede lystbådehavn. Hvis man ikke er sejlende, er det muligt at indlogere sig på Hotel Strandtangen, som både byder på værelser og ferielejligheder.

Herfra er der ikke langt til Limfjordens muligheder for sejlads, kajak- og kanopadling eller surfing og vandski.

200 meter væk ligger her en børnevenlig strand, hvis Skive skulle erstatte de kommende sommerferiers udlandsrejser.

Camping er også nærliggende at dyrke her på egnen. Skive Fjord Camping ligger i cykelafstand til gågaden, har opvarmet pool, panoramoudsigt over Limfjorden og byder også på feriehytter.

Tilbage på Strandtangen foregår Skive Beach Party, som nu hedder Skive Festival. Normalt sker det den første weekend i juni.

Festivalen startede som et endags-arrangement i 1993, men varer nu fire dage og har haft besøg af store danske såvel som internationale navne - herunder Anastacia, Boney M. og Kim Wilde.

I sporene på Jens Vejmand

På hjørnet af Jenlevej møder man en skulptur af Jens Vejmand. Digtet om ham blev til, efter at Politikens chefredaktør, Henrik Cavling, i 1905 havde inviteret Aakjær til at skrive en kronik. Foto: Christina Ehrenskjöld

Hvem sidder der bag skærmen ...

Det gjorde det meste af den uge den etablerede forfatter i mit private kærlighedsforhold. Hans arbejde muliggjorde, at vi kunne indtage studielejligheden i Nanna og Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem ’Jenle’ på halvøen Salling, der strækker sig ud i Limfjorden nord for Skive.

Studielejlighed er så meget eller lidt sagt, for der er snarere tale om en halv bondegård i to etager. Udsigten fås sjældent bedre.

Udenfor kan man bevæge sig ad digterruten og indsnuse den natur, som Jeppe Aakjær selv levede og døde i. Han var 63 år, da hans hustru Nanna Aakjær og en veninde efter en festlig aften med gæster, fandt ham om formiddagen 22. april 1930, kan man læse ved hans gravsten, hvorfor der er direkte kig til Jenle.

Navnet er i øvrigt jysk og betyder ’alene’ eller ’ensom’. Det var forfatteren ikke på sin sidste rejse. Jeppe Aakjær ville kremeres, og det kunne man kun dengang i København. Under ligfærden fra Jenle til København menes over 150.000 at have fulgt kisten.

Hatten af for Aakjær, hvis minde og betydning holdes i hævd af blandt andre Aakjærselskabet. Takket være det kan bl. a. nulevende forfattere og kunstnere bo i Jenles studielejlighed. Foto: Christina Ehrenskjöld

Og i modsætning til Jens Vejmand, som er hovedperson i hans velnok mest berømte digt tilsat musik af Carl Nielsen, fik Jeppe Aakjær en rigtig sten af bornholmsk granit.

Når man står ved den og læser ordene, som han selv digtede før sin død, er det ikke svært at forstå, at man på egnen er stolt af sin forfatter.

En mand, som gik i fængsel for sin kamp og længsel efter retfærdighed. 17 dage sad han for sine foredrag om Den Franske Revolution og angreb på Indre Mission. Det standsede ikke kampen mod storbøndernes behandling af tyendet eller hans engagement i kvindernes rettigheder.

I 1908 skrev han ’Sang for Kvindevalgretten’. Det var samme år, han og konen fik datteren Solveig, der altså i 1915 fik samme ret til at deltage i demokratiet som det modsatte køn.

Høker Bajer og Sport Cola

Hancock Bryggerierne sælger mest sine produkter i lokalområdet, men en del øl og sodavand sælges også i andre dele af landet. Foto: Christina Ehrenskjöld

I København er det hipt at drikke Høker Bajer og Sport Cola. De færreste tænker formentlig over hverken oprindelse eller ophavsby, men læser man gæstebogen på Hancock Bryggeriernes hjemmeside betyder produktionen meget for lokale såvel som fraflyttede skibonitter.

A.P. Lorentzen startede i 1876 med en lille hjemmeproduktion af hvidtøl, mens Sport Cola blev tappet første gang i 1974 - nu under navnet Hancock. Bryggeriet havde i årenes løb udviklet sig og i 1950’erne sat fokus på eksport, hvorfor man havde brug for et internationalt klingende navn.

I årtier bar øl og vand navnet Thordal efter en af bryggerne, men navnet Hancock har siden 70’erne også smagt bedst inden for Danmarks grænser.

