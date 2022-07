Snør vandrestøvlerne: Besøg Danmarks caminoer

Under coronapandemien har danskerne for alvor slået øjnene op for de mange naturoplevelser, der er at opleve herhjemme.

I samme ombæring er det blevet ekstremt populært at opleve den danske natur til fods, hvor flere har kastet sig ud i at prøve kræfter med at vandre i den danske natur.

Det har man blandt andet oplevet hos Dansk Vandrelaug, hvor man ifølge Politiken har fået godt 3000 flere medlemmer siden 2013, sådan at der i dag er godt 10.000 styks.

Samtidig har flere aktører valgt at promovere vandreruter i Danmark, og flere af ruterne har fået et navn, der utvivlsomt er inspireret af den verdenskendte vandrerute Caminoen, som munder ud i det nordlige Spanien.

Hvis du har lyst til at snørre vandrestøvlerne og gå langs de danske pendanter til Caminoen, kan du opleve dem her:

El Camino - og de danske kopier El Camino - den verdenskendte vandrerute Camino betyder ‘vej’ eller ‘sti’ på spansk. Den verdenskendte vandrerute Caminoen er oprindeligt en pilgrimsrute, som er blevet benyttet siden middelalderen. Ruten er i dag et yndet rejsemål for folk fra hele verden, som besøger stedet af religiøse årsager eller for at få en storslået og aktiv naturoplevelse. Caminoen består af et netværk af pilgrimsruter, som alle fører til Santiago de Compostela i det nordlige Spanien, hvor apostlen Jakobs gravsted angiveligt skulle befinde sig. Ruterne varierer i længde afhængig af, hvor man starter. En af de mest kendte ruter starter i Frankrig med udgangspunkt nær Pyrenæerne og er 835 kilometer lang. Arkivfoto: Laszlo Konya Camønoen Længde: 175 kilometer Hvor: Møn, Nyord og Bogø Camønoen er måske den mest populære vandrerute, der har ladet sig inspirere af Caminoen i forhold til navnet - formentlig fordi det var en af de første vandreruter herhjemme, der gjorde det. Ruten kommer blandt andet forbi det berømte Møns Klint, som byder på ekstraordinær natur. Planlægger du at tage alle 175 kilometer på Camønoen, anbefales det, at du sætter fire til fem dage af til formålet. Arkivfoto: Morten Langkilde/Politiken Kalk Kaminoen Længde: 29 kilometer Hvor: Den jyske hede Kalk Kaminoen har fået sit navn af, at rutens nordlige del krydser kalkudgravningerne i Daugbjerg og Mønsted, som bestemt også er et besøg værd, hvis du vælger at kaste dig ud i netop denne vandrerute. Derudover rammer ruten store hedearealer, men langt størstedelen af ruten går man på mark- og grusveje. Hvis turen skal gennemføres uden stop, tager den cirka seks timer. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Camino Frøs Herred Længde: 120 kilometer Hvor: Sønderjylland Denne vandrerute krydser det sønderjyske område Frøs Herred, som udgøres af ni sogne og 10 kirker. Ruten ligger blandt andet op mod den gamle grænse til Tyskland, som var gældende i perioden 1864 til 1920. Selve ruten er delt i 11 etaper, og det er derfor muligt at dele turen op. Der er stor variation i hver etape, når det kommer til længde og naturoplevelser, men samtlige etaper kan bryste sig af at have en kirke eller kirkeruiner. Pressefoto: Camono Frøs Herred Camino Haderslev Næs Længde: 106 kilometer Hvor: Sønderjylland På denne rute passerer du ni kirker i det sønderjyske landskab. En af dem er Haderslev Domkirke, som er endestationen på den 106 kilometer lange rute. Camino Haderslev Næs erklærer sig som pilgrimsrute, og det er rutens mål at give mulighed for at vandre ud fra de syv pilgrimsord; Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Pressefoto: Camino Haderslev Næs Kaninoen Længde: 21 kilometer Hvor: Endelave Hvis du vil opleve vilde dyr på din vandretur, er dette stedet. Her kan du - som navnet indikerer - nemlig opleve vilde kaniner, da det vrimler med dem på øen Endelave, der ligger i det nordlige Kattegat. Skal du hele turen rundt om øen på de 21 kilometer uden stop, tager det cirka fire til fem timer. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Amarminoen Længde: 27 kilometer Hvor: Amager Ikke langt fra det centrale København ligger Amarminoen, som er opkaldt efter Amager. Ruten er rig på natur tæt på byen ved Amagerfælled. Dertil krydser man Kalvebod Fælled, hvor man finder det internationale fuglereservat samt Danmarks største selvsåede birkeskov. Amarminoen strækker sig fra DR Byen i nord, over Sydvestpynten i syd og hele vejen til Dragør Fort i øst, og turen tager cirka seks til syv timer uden længere stop undervejs. Arkivfoto: Jens Dresling Halsninoen Længde: 52,7 kilometer Hvor: Nordsjælland Halsninoen er den nyeste på stammen, da ruten officielt først blev indviet i slutningen af 2021 af Halsnæs Kommune. Ruten er lineær og går dermed på en nogenlunde lige strækning hele vejen. Det betyder dog ikke, at den ikke passerer forskellige former for landskab undervejs, herunder morænebakker, klinter, strande, skove, enge, søbredder, bronzealderhøje, moser, kratere og fredelige markstræk. Arkivfoto: Morten Langkilde/Politiken Vis mere Vis mindre

Hvis det ikke er nok med en kernesund gåtur, er der heldigvis andre metoder til at undgå en stresset ferie.

