Solskinsøen rundt

Mont Blanc, Dolomitterne, Pyrenæerne. Vi har været der. Vandret op og ned i dagevis. Den ene udsigt smukkere end den anden. Kan det blive smukkere?

Ja, hvis man vælger uge 33 år 2020 til at vandre ad kyststien rundt om Bornholm. Så forstår man, hvorfor øen kaldes solskinsøen. Det var ikke let at finde en sky på himlen over Bornholm den uge.

De fleste, der tager turen rundt, vandrer med uret. Altså start i Rønne mod Hasle, Sandvig/Allinge og videre. Det samme gjorde vi.

Markering af vandreruten på Bornholm. Foto: Lars Poulsen

Iført rygsæk med masser af vand var vi klar til den første og korteste etape på 11 km. mod Hasle i 30 graders varme. Det var en ualmindelig smuk tur med mange fine strande og smukke søer med flotte navne som Smaragdsøen og Rubinsøen.

Hotel Herold er byens hotel i Hasle – og nok det eneste. Et hotel med flere gode tilbud. Hvad med deres håndværkertilbud? Overnatning, morgenmad, madpakke og aftensmad for 500 kr. Ikke urimeligt.

Et andet slagtilbud, der mødte os ved ankomsten til hotellet i 30 graders varme: Dagens ret kl.18 var flæskesteg med brun sovs og det hele. Resten af menukortet var suspenderet.

Og sådan er det hver søndag kl.18 året rundt. Så rådet herfra må lyde: Gå eller kør aldrig forbi Hasle om søndagen.

Menuen i Herolds Hotel Pension i Hasle stod på flæskesteg – i 30 graders varme. Foto: Lars Poulsen

Næste dags strabadser hed Hasle, Vang, rundt om Hammerknuden gennem Sandvig til Allinge. Måske de 20 smukkeste kilometer øen kan præstere, selvom de nok mener noget andet ved Gudhjem og i Svaneke.

Strækningen mellem de tidligere fiskerlejer Helligpeder og Teglkås er smukkere end smuk. Netop her mødte jeg min nye ven Ib, pensioneret anæstesilæge. Han sad højt oppe på et stillads og malede vinduerne på sit smukke, gule hus.

Efter en lang snak om Bornholm, Bob Dylan og solnedgange syd for Teglkås mente Ib, at vi, når vi nåede frem til dagens mål i Allinge, skulle indtage vores aftensmad på restaurant Ølstauan.

Det viste sig at være en glimrende idé. Ib fortalte, at de lavede fremragende danske retter. Diamanten på menukortet var Aases biksemad. Aase ejer Ølstauan med ægtefællen og øleksperten Kim. Således fejrede fruen og jeg min meget runde fødselsdag med biksemad, hvidvin og Svaneke øl i Allinge.

Fødselsdagsmiddagen på restaurant Ølstauan i Allinge. Menuen stod på biksemad og øl fra Svaneke Bryghus. Begge dele var fremragende. Foto: Lars Poulsen

Turen mellem Allinge og Gudhjem er ca. 20 km og ikke særlig anstrengende. Man kommer forbi smukke steder som Helligdomsklipperne, ’det mystiske solur’, landets største vandfald (20 m) ved Døndalen og Bornholms Kunstmuseum, som er et besøg værd.

Gudhjem er jo smuk, så ligesom til andre dejlige steder i verden valfarter horder af turister hertil i sommerferien. Her går båden til Christiansø, og her skal man vist spise ’Sol over Gudhjem’ og besøge Olaf Høst museet.

Vil man overnatte i Gudhjem, kan Hotel Klippen anbefales. Beliggenheden med udsigt over Gudhjems røde tage, Østersøen og Christiansø er helt unik. Foto: Lars Poulsen

Strækningen Gudhjem til Svaneke er en ubeskrivelig smuk tur på 18 km. Når man passerer steder som Melsted, Saltuna, Rankløve og Bølshavn, sniger en lille misundelse sig ind i kroppen og spørger : ’Hvordan kan nogen dog bo så smukt?’

Vores næstsidste tur var Svaneke over Neksø og Årsdale til Balka på 15 forholdsvis lette kilometer. Dejlig let, for vi vidste, hvad der ventede os den sidste dag.

Afslapning på cafe Syd-Øst for Paradis. Foto: Lars Poulsen

På grund af elendig overnatningsplanlægning endte det med, at vi skulle gå de 33 km. fra Balka til Rønne. Lige ud ad landevejen og stadig i 30 grader.

Heldigvis tog vi en lille afstikker til metropolen Pedersker, den eneste by på hele ruten. Her ligger Dagli´Brugsen, som er blevet landskendt pga. aparte åbningstider: kl. 7.28 – kl. 19.02. De havde heldigvis både koldt vand og Matadormix.

Vel ankommet til Rønne fejrede vi sejren over Bornholm med øl og en fornuftig flaske vin, og dagen efter lod vi Kombardo Expressen fragte os tilbage til København.

Smukke stednavne

Sådan skal et byskilt se ud. Foto: Lars Poulsen

Stednavne på Bornholm er underholdende, underlige og smukke.

Bornholmerne kan åbenbart se klipperne forestille alle slags dyr.

Løvehovederne og Kamelhovederne ved Hammershus, Katteørerne og Æggehønen ved Sandkås, og mellem Rønne og Hasle kan man se Sorthat.

Helligpeder er da ikke et tosset navn på en lille flække nord for Hasle, og hvad med vandfaldet nord for Vang, som hedder Pissebækken.

Smukke navne som Antoinette stranden nord for Rønne og Smaragdsøen nord for Hasle eller Opalsøen ved Hammerhavn er lige til en turistbrochure.

Det gælder til gengæld ikke for Skidervig havn på Hammeren.

