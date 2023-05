Sov gratis i skoven

Lad vognen stå et par dage og sæt telt op eller overnat i shelter. Der er mange gratis overnatningsmuligheder i den danske natur

Campering forstås typisk som ferie på en ferieplads med nøje afmærket område til campingvogn med trækdyret parkeret ved siden af. Op med forteltet og gang i grillen.

Men camping er teknisk set også andet end at køre ud i det blå med egen vogn og den brede forståelse af campering kan give en gratis overnatning tæt ved havet eller under skovens trækroner.

Ifølge campingreglementet er ’primitiv overnatning i telt eller shelters’ definitionen på ’campering’.

Denne form for camping er dog undtaget fra reglementets bestemmelser, som kun gælder for campingpladser.

Hemmelighed

Og de gratis overnatningsmuligheder rundt omkring i den danske natur har indtil for nylig været lidt af en hemmelighed for de fleste med undtagelse af spejderbevægelsen, men covid-19 nedlukningernes isolation har vakt danskernes nysgerrighed.

Annonce:

Der er faktisk mere end 800 steder i hele landet, hvor du gratis må slå telt op og overnatte med vennerne.

Man må i princippet også frit ligge sig til at sove i skovbunden, så længe du holder komforten til en sovepose og et regnslag og der er tale om en offentlig skov.

Det er vigtigt at notere sig forskellen på privat, offentlig (statslig) og kommunal skov, fordi der er forskellige spilleregler. Agter du at overnatte i en privat skov, så kræver det en tilladelse fra skovejeren.

Det kan være strafbart at bryde den private ejendomsret, men har du udset dig en kommunal overnatningsplads, så gælder blot først til mølle-princippet.

Arkivfoto: Getty Images

Pak tasken og soveposen

Det samme gør sig gældende med Naturstyrelsens mere end 600 shelterpladser over hele landet.

De seneste år har set shelterpladser skyde op i den mangfoldige danske natur typisk med bålpladser og ofte med adgang til vand og toiletforhold i nærheden, hvilket giver en anderledes ferie i det grønne.

Arkivfoto: René Schütze

Annonce:

En ferie som uden problemer kan kombineres med den klassiske campingferie.

Pak en taske til et par dages vandring og sig farvel til campingvognen et par dag og udforsk den nærmeste vandrerute – der er gode chancer for, der er en shelter eller overnatningsplads i nærheden.

Drømmer du om at træde ud af hamsterhjulet og tage en tur ud i naturen, uden at det skal være lige så ekstremt som i 'Alene i vildmarken'? Så læs med her