Sov i det fri og vågn til lyden af brølende køer

Går du med tanken om at tage på opdagelse i den danske natur? Danmark rummer flere nationalparker, som er fyldt med smukke udsigter, spændende vandreruter og et rigt dyreliv.

En af dem er Danmarks største vildmark: Nationalpark Thy. Her kan du sætte eget telt op på teltpladserne, eller du kan slå dig ned i et af flere shelters i og omkring parken.

På vandretur til det vilde Vesterhav

Ekstra Bladets udsendte og hendes ledsager kørte fra København til nationalparken, som ligger i Vestjylland og strækker sig i et op til 12 kilometer bredt bælte langs vestkysten.

Vi havde på forhånd booket sovepladser til en enkelt overnatning i et hestehotel og shelter ved navn Lærkely, som ligger lige ved grænsen til parken.

Nationalpark Thy består af adskillige korte og lange vandreruter. Privatfoto

En af fordelene ved Lærkely er, at man her får leje af luftmadras med i købet, når man køber en overnatning til den noget fordelagtige pris på 100 kroner pr. person - 150 kroner, hvis du medbringer en hest.

Dertil ligger shelteret i baghaven til værtindens hjem, og hun byder gerne på en øl og en god sludder.

Vi ankom til shelterpladsen, som består af to shelters, en overdækket bålplads og nærliggende køkken- og toiletfaciliteter. I det ene shelter boede et ægtepar fra lokalområdet med deres hund.

Vi indlogerede os i det andet shelter og trak derefter i vandreskoene: Nu skulle vi på opdagelse.

Nationalpark Thy byder på mulighed for at vandre i skove, på heder, i klitter og på kridtøer og er således fyldt med både afmærkede og frie vandreruter til enhver smag og kondition.

Nogle af de korteste afmærkede vandreruter er kun få kilometer lange, mens den længste er 65 kilometer lang og går ad den gamle Redningsvej langs Vesterhavet.

Hverken Ekstra Bladets udsendte eller hendes ledsager havde dog helt udholdenheden til at trave 65 kilometer. Vi valgte i stedet en ti kilometer lang vandrerute, som gik gennem skoven og over en åben, vindblæst hede for til sidst at ende ved havet.

Der er godt med vind langs den danske vestkyst. Privatfoto

Grillpølser, solnedgang og hestevrinsk

Om aftenen grillede vi pølser over bålpladsen sammen med det lokale ægtepar. Solen stod lavt på himlen, og omkring os græssede fornøjede køer og heste.

Duften af røg og ristet kød blandede sig med den af friskt græs. Det var duften af sommer.

Snart efter gik solen ned, og vi fulgte trop og lagde os til at sove i shelteret med udsigt til stjernerne.

Morgenen efter vågnede vi tidligt. Jeg havde sovet ad pommern til, fordi luften var gået ud af min luftmadras i løbet af natten.

Men da brølet fra en morgenfrisk ko rungede i mine ører, gjorde det pludselig ikke længere noget.

’Det her er perfekt,’ tænkte jeg, mens min ledsager traskede op til køkkenet for at brygge os en kop morgenkaffe.

Man kan tilberede sin egen, medbragte mad over bålet. Privatfoto

Fra punkteret luftmadras til spahotel

Efter en nat under stjernerne kan man - hvis man ikke har noget imod at gribe dybere i lommerne - tage videre til lidt mere luksuriøse omgivelser.

Ekstra Bladets udsendte og hendes ledsager kørte fra Vestjylland til Sæby i Nordjylland, hvor vi indlogerede os i tre nætter på Hotel Viking Aqua Spa & Wellness.

Hotel Viking står med sit indendørs- og udendørs spaområde, lækre restaurant og mulighed for tilkøb af diverse massagebehandlinger i skærende kontrast til overnatningen i det fri.

Vi blev først indlogeret på et værelse, som ikke levede op til vores forventninger, fordi den altan stødte op til en betonmur og derfor lå i skygge fra tidligt om morgenen og resten af dagen.

Heldigvis fik vi lov til at rykke til et andet værelse, hvor vi endelig kunne nyde solens stråler på altanen. Derfra var opholdet en stor fornøjelse, især på grund af hotellets udendørs spa og pool, hvor vi ofte nød en drink eller flere i det varme vejr.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Havudsigten fejler ikke noget. Privatfoto

Fiskefrikadeller i Skagen

En af dagene tog vi en køretur til Skagen, som ligger cirka en times kørsel fra Sæby. Her besøgte vi Skagens Museum, hvor vi så særudstillingen af Skagensmaleren Anna Anchers malerier.

Bagefter spiste vi fiskefrikadeller med remoulade og rugbrød på en af de mange små restauranter ved havnen.

Om aftenen handlede vi ind til spansk tapas, som vi anrettede tilbage på vores altan på Hotel Viking og spiste med udsigt over havet.