Stress af på sydhavs-øen

Danmark har så mange gyldne steder – så mange perler at byde på – ikke mindst på øerne. Det dokumenterede gamle Achton Friis om nogle i sit værk ’De Danskes Øer’. Han var vild med den frodige Thurø, med naturhavnene og med de hyggelige beboere, som fra gammel tid kaldtes thurinere.

Jeg kan også med sindsro sige, at man stadig bliver glad i låget af et ophold på Thurø. Hvis nogen skulle spørge, hvad der sker på øen, må svaret være: Ikke en skid i den store sammenhæng! Men det er et genialt sted at slappe af og lade sig fylde af glæde over skønheden og øens mange pudsigheder.

Den lokale fisker er ved at rense sine fisk. Han havde netop været ude at røgte garn og sikret, at der var lidt til aftensmaden. Foto: Helle Kasthom Hansen

Man kan leje et sommerhus, som jeg gjorde, ud til vandet, eller man kan vælge nogle af de mange bed and breakfasts på øen. En forlænget weekend er en fornøjelse, men vil man gerne have fred, får en uge hurtigt ben at gå på, for selv om man har gået øen rundt flere gange – og det gør man snildt, for Thurø er kun 7,5 kvadratkilometer stor – vil man hele tiden finde masser af nye små detaljer, som man kan frydes over.

Mange af øens cykelturister bor på en af campingpladserne, som også ligger ned til vandet. Heller ikke her kan der klages over beliggenhed og natur. Men uanset hvor eller hvordan man bor, kan man på små dagture lade sig historisk berige.

Eftermiddagskaffe i solen er en fornøjelse, og når så udsigten er som ved vores lejede sommerhus ved Øgavl, er nydelsesværdien i top. Foto: Helle Kastholm Hansen

Man kan f.eks. besøge Valborgs Kasse. Thurø er en hesteskoformet ø, og derfor var den fra gammel tid et fund for skibene, når de skulle ligge over om vinteren. I Thurøbund lå de fint i læ, og en af de evigt tilbagevendende skuder hed Valborg. Da den kom tilbage år efter år, fik skipper sat en postkasse op – deraf navnet Valborgs Kasse. Og området og naturhavnen er stadig et besøg værd.

Så er der det med Rolf Krake – en dansk sagnkonge, som siges at være undfanget eller født på Thurø. Historien er, at skjoldungen Helge under et krigstogt gik i land på Thurø og voldtog alfekvinden Thora. Og da han mange år senere igen besøgte øen og hidkaldte Thora, sendte hun ham hans egen datter Yrsa. Hende avlede han så sønnen Rolf Krake med. Ifølge de gamle sagaer bragte Krake fremgang til sit folk, indtil en svoger blev ’gram i hu’ og løb et sværd igennem ham.

Liste Ø havde en del tilhængere på Thurø både til EU- og til folketingsvalget. Ved et lille anløbssted hang plakaten i ensom majestæt. Foto: Helle Kastholm Hansen

Hvad enten man vender sig mod Svendborgsund eller Østersøen, er udsigten smuk og idyllisk. Det vrimler med fugle af snart sagt alle slags, og er man til lystfiskeri, er det på med et par waders og ud i vandet, for efter sigende kan de tålmodige fange havørreder her.

Friske fisk behøver dog ikke at være en mangelvare under opholdet, selvom daten med havørreden skulle svigte. En tur i Thurø Havn , hvor i hvert fald ti småbåde sætter garn, vil med lidt høflig tale måske kunne afhjælpe problemet.

I det sydøstlige hjørne af øen ligger Thurø Rev. Her vokser en del gamle tjørne, der kaldes Ellen Marsvins tjørne. Et sagn fortæller, at de er plantet, da øens tidligere ejer fru Ellen Marsvin tabte Thurø i spil til Christian IV. Ellen Marsvin var en hovedrig adelsfrue og mor til kongens anden hustru, Kirsten Munk.

Thurø Kirke er opført af Ellen Marsvin, og på kirkegården, som er italiensk i stilen, findes gravsten med navne som forfatterne Tom Kristensen, Valdemar Rørdam og Karin Michaëlis samt maleren Niels Hansen.

Skipperkroen er til mad ud af huset og fester. Men Thurø Kro og Thurø Stuen er leveringsdygtige i mad, drikke og underholdning på mange planer. Foto: Helle Kastholm Hansen

Øen har tre spisesteder, men Skipperkroen leverer kun mad ud af huset eller til selskaber i kroens lokaler. Thurø Kro derimod er en kro i egentlig forstand, hvor der om sommeren er fine værelser at sove i samt café og restaurant at spise i. Og så er der Thurø Stuen, hvor der både er billard og jukeboks.

Øen er rimelig stille uden for feriesæsonen. Kommer man uden for Thurø by, er det lige før, man bliver forskrækket, hvis man møder fem-seks biler på en lørdag formiddag. De 3238 fastboende er sindige mennesker, der ikke drøner rundt for et godt ord. Og skal de endelig noget, går turen som regel til Svendborg, som Thurø blev landfast med i 1934.

Øens muligheder

Smørmosen byder på minigolf og andet halløj - foruden en campingplads. Foto: Helle Kastholm Hansen

Man kan om sommeren spille minigolf på øen.

Der er flere muligheder for grill- og takeaway-mad – bl.a. Hindenburg.

Thurø har sit eget bryghus med bryghus-butik.

Øen har sin egen Spar-købmand og sit eget bageri, Thurø Bageri.

Øen har en livlig handel med antik- og marskandiservarer. Det er ganske fornøjeligt. Foto: Helle Kastholm Hansen

Der er gang i marskandiser-handlen på Thurø. Et enkelt sted går loppefund og antikviteter hånd i hånd, men flere andre steder er der tale om garagesalg, og det er nok så underholdende.

Sådan kommer du til Thurø

Thurinerne har en særlig tradition med at ønske gæster velkommen med bannere. Her er det tyske Helga und Rudi, der hilses på. Det er hyggeligt. Foto: Helle Kastholm Hansen

Har du besluttet, at turen går til Thurø, sætte du kurs mod Svendborg og fortsætter ud over dæmningen til den lille ø. Der kører busser fra Svendborg. Det er 240 og 241, der kører med regelmæssig afgang.

Du kan også hyre Svendborg Taxa (70 10 21 22), som dækker Thurø. Turen vil koste i omegnen af 250 kr. plus/minus alt efter ugedag og tidspunkt.