Sydfyn spiller

Bertolt Brecht, Tom Kristensen og Mads Holger.

Thurø har huset flere fornemme velskrivende herskaber, men i denne post-påskeweekend midt i coronakrisen var den et perfekt tilflugtssted for en sammenbragt familie i alderen syv til 48.

Vi var heldige at have lejet et sommerhus med plads til seks personer med udsigt mod både Fyn og Langeland.

Ikke alle gad at dyppe deres blege vinterkroppe i det sydfynske havvand, der omgiver den 7,5 kvadratkilometer store ø, som ifølge Wikipedia er Danmarks næsttættest befolkede. Den mest befolkede er Amager.

Lorteøen synes, når man befinder sig i det sydfynske øhav, pludselig behageligt langt væk, og befolkningstætheden på Thurø var i disse dage ikke til at få øje på.

Da undertegnede tabte håndklædet efter en frisk dukkert, kan der ikke have været mange på stranden, som blev blændet af synet.

Gul raps, blå himmel og behagelige plusgrader. Foto: Christina Ehrenskjöld

På Thurø er der masser at lave eller ikke at lave. Masser af udflugtsmuligheder og natur at glo på.

De mest shoppelystne kørte over Thurø Dæmningen, som broen til Fyn kaldes. Målet er Svendborg, som mange ynder at kalde verdens mindste storby og normalt byder på et rigt handelsliv. Det har coronaen skruet en tand ned for.

Det gjaldt også priserne i nogle af de butikker, der holdt åbent, mens vi var på besøg. Her kunne man lykkeligt glemme alt om hjemmeskole og i stedet bidrage til at opdrage ungerne som vaskeægte overforbrugere. Når tre ud af fem par sko er stærkt nedsat, så er det om at slå til.

Torvet i Svendborg en forårslørdag efter påske bar præg af corona og færre handlende, men skønt er her. I baggrunden troner Vor Frue Kirke op. Foto: Christina Ehrenskjöld

På Torvet i Svendborg var linjerne trukket kraftigt op til markedsdag i coronaens tegn. Rød gaffertape hjalp handlende med at stå i kø til nye, danske kartofler hos Kims Blomster på Torvet.

Fra torvehandleren Malund Ost kan man hver lørdag aftage et hav af spændende, lækre og velsmagende oste og tilbehør. Betjeningen er i top, og det forlyder, at den rullende ostebiks er at finde på Vesterløkken ved Fakta om tirsdagen.

Den charmerende sydfynske kvinde i Svendborg Bendixens Fiskehandels kølebil langede rask væk rigeligt torsk over disken med gode råd om at huske rigeligt med hvidvin til at dampe fisken i.

Så det gjorde vi.

Men først serverede Bobby franske hotdogs fra pølsevognen, hvor der belejligt nok var skudt et fadølsanlæg op som nabo. Her gik snakken blandt fastboende med behørig afstand mellem hinanden om løst og fast – blandt andet kammerateri og nepotisme i forbindelse med udvikling af havnen.

Herfra kan man hoppe på færger til både Drejø, Skarø og Ærø.

En lille frokostpause med franske hotdogs fra Bobbys pølsevogn på Svendborg Torv, hvor der belejligt nok var skudt et fadølsanlæg op som nabo. Foto: Christina Ehrenskjöld

Lider man af søsyge, eller foretrækker man bare faste forbindelser mellem sydhavsøerne, er der 20 minutters kørsel til Valdemars Slot på Tåsinge.

Hvis man ikke kun går op i, at Caroline Fleming er vokset op her, kan man med nydelse eller afsky lade sig forføre af en Nordens største og mest omfattende samling af jagttrofæer og etnografika fra det meste af verden. Som andre museer var også denne lukket på grund af corona, men skribenten bag disse ord har været der og gyser stadig ved tanken om alt fra udstoppede isbjørne til næsehorn.

Trygt tilbage på Thurø var der ud over vores medbragte hanhund masser af levende dyr – for eksempel fasaner, som familiens firbenede ven ikke vovede at gå på jagt efter.

Selv en præteeanager kan pludselig finde nydelse i naturen frem for sin iPhone, som blev glemt i sommerhuset for en kort bemærkning. Foto: Christina Ehrenskjöld

Thurø Thurø ligger i Det Sydfynske Øhav lige syd for Svendborg og øst for Tåsinge. Øen er hesteskoformet og landfast via en en bro, der udgør skillelinjen mellem Skårupøre Sund og Svendborg Sund.

Der bor godt 3500 indbyggere.

Øens kirke, Thurø Kirke, er opført af fru Ellen Marsvin i 1639.

På kirkegården er blandt andre Tom Kristensen, som skrev ’Hærværk’, begravet.

Ved Gambøt ned til Thurø Bund findes Danmarks ældste suttetræ, en hyld. Her hængte selskabets yngste selv sin sut op engang, men det har hun glemt.

På Thurø er opført et mindesmærke for Søtræfningen ved Helgoland (der dengang var britisk) 9. maj 1864 mellem danske og østrigsk-preussiske flådestyrker. Mange thurinske unge mænd mistede livet på de danske skibe under slaget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du bo

Indehaver af Møllegårdens Strandcamping på Thurø var noget forbavset, da denne skonnert bevægede sig igennem det lavvandede farvand, hvor rigtig mange går på grund. Foto: Møllegårdens Strandcamping

På Thurø kan man leje et sommerhus via diverse udlejere, som du kan finde på internettet.

Har du (også) været for sent ude, er der flere muligheder for camping.

Knud Albertsen driver på 36. år Møllegårdens Strand Camping ud mod Skårupøre Sund.

Campingpladsen blev i 2017 kåret som Europas smukkest beliggende campingplads med mulighed for at campere kun 20 meter fra vandkanten. Her er legeplads og rigtig gode forhold for kajakroere og lystfiskeri.

Knud Albertsen havde egentlig besluttet sig for kun at have åbent i 2020 fra 26. juni til 23. august, men fortæller, at mange henvendelser fra campister har fået ham til at åbne delvist under særlige sikkerhedsforhold.

- Folk kan få lov at bruge campingpladsen uden at bruge toiletfaciliteterne, så vi respekterer retningslinjerne under coronakrisen, siger han.

Vissevasse at det kun er april. Foto: Christina Ehrenskjöld

Ikke langt herfra ligger Thurø Camping.

Har du ikke egen campingvogn eller ikke vild med at ligge i telt, udlejer Thurø Camping 18 hytter. Hytterne er el-opvarmede og velisolerede. Der er køleskab og elektriske kogeplader. Alle hytter har indlagt vand til køkkenvask med afløb. I nogle er der også bad og toilet.

Læs mere hos thuroecamping.dk.

Campingområdet ligger op til Smørmosen Strand, som VisitSvendborg betegner som byens bedste badestrand.

Efter det kolde gys varmede badekåben og forårssolen den syvårige op. Vi sprang i fra Smørmosen Strand. Foto: Christina Ehrenskjöld

Her er legeplads og i sommersæsonen badebroer. Og havde det ikke været for coronaen, ville den familievenlige minigolfbane med dertilhørende fastfood- og issalg allerede nu være åben.