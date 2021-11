Tag hytten på dytten

Tosset med tagtelt og andre tagtelttosser: Udelivet er og bliver i høj kurs efter corona-nedlukninger, og det er genialt på få øjeblikke at kunne slå soveværelset op og ned igen, når man er på eventyr

Corona-kulrede over ikke at kunne hoppe på et fly sydpå, erhvervede vi sidste år en campingvogn. Og mod forventning er trangen til udeliv - under af og til primitive forhold - ikke aftaget sammen med pandemien.

Vi har derfor udvidet sortimentet og anskaffet et tagtelt. Min mor har haft lidt svært ved at forstå, hvordan man kører rundt med et telt på bilen, men det gav mening, da hun indså, at det klappes sikkert sammen, før man triller af sted.

Vores telt er sydafrikansk og af høj kvalitet. Man sover fortræffeligt, og det at vågne op og have direkte kig til for eksempel en skovsø, er uforligneligt.

Når vi bruger tagteltet, som er monteret på en Suzuki Jimny, på camping i selskab med vores fire sammenbragte børn i alderen 8 til 20 år, udgør sommerhuset på hjul deres bolig, mens teltet er de voksnes master bedroom.

Husk (også) fornuftigt tøj. Man kan blive temmelig tvær i regnvejr og kulde, men heldigvis er det muligt at sidde i tørvejr, når tagteltet er klappet ud. Foto: Christina Ehrenskjöld

Norden venter

Drømmen er dog, at vi skal se meget mere end campingpladser og slå lejr i naturskønne omgivelser, som vi ellers ikke ville have oplevet. I Sverige, Norge og Finland er der allemandsret, som giver mulighed for at færdes og overnatte næsten overalt i naturen.

Under corona-krisen blev allemandsretten også afprøvet i Danmark, hvor man i en periode kunne slå sit telt op i 77 nye statsskove, og Miljø- og Fødevareministeriet kunne tilbyde over 275 skove med såkaldt fri teltning.

Foto: Christina Ehrenskjöld

Pas på stigen

Foreløbig har vi udover ekstra soveplads på camping primært brugt tagteltet som mobilt soveværelse, når vi ikke gad - eller kunne - køre hjem efter en fest.

Det har givet en række brugbare erfaringer til fremtidig tagteltning. Store mængder alkohol og opstigning ad teleskopstigen til teltet er for eksempel en rigtig farlig cocktail. Det er langt at styrte cirka to meter ned.

Til gengæld var jeg ikke i tvivl om, at det havde været en god fest, da jeg næste morgen vågnede til hestevrinsk og stemmer fra morgenfriske ryttere.

Lejrchefen på den tilstødende campingplads havde i øvrigt tilladt os at slå lejr. Det var også ham, der spontant inviterede til festen aftenen før.

Eventyrtosser med telte og erfaringer

Kristine og Kasper havde en stand til overlander-træffets udstilling - her kunne man bl.a. købe køleskabe med plads til både mad og champagne - vores nyanskaffede kan også fryse isterninger til aftensjusserne. Foto: Christina Ehrenskjöld

Kasper van Deurs er på min mobil indkodet som Kasper Tagtelt. Han befriede mig i forsommeren for et betragteligt beløb. Pengene gik til et Eezi-Awn, som tagteltet, der er importeret fra Sydafrika, hedder. Pris: 17.695 kr.

Det er mange penge, og der findes også billigere tagtelte i andre mærker, men foreløbig føler vi os overbevist om, at vi har valgt rigtigt.

Kasper har sin virksomhed Outback Overland med sin hustru Kristine, og deres egen historie gjorde bestemt ikke erhvervelsen sværere. Det er nemlig fedt at købe kvalitet af folk, der ved, hvad de taler om, fordi de selv har prøvet det.

Parret betegner sig selv som to eventyrtosser, der elsker at tage ud i verden med omveje og afstikkere som en del af målet for deres tur.

- Vi gider ikke at gøre noget, der er kedeligt, og vi gider kun sælge noget, vi selv ville bruge, siger Kasper, som før corona-krisen primært faciliterede køkkener til festivaller.

Her mødte han Kristine. Udover at de har banket virksomheden, hvor du kan købe dig fattig i udstyr til udendørs eventyr, op, har de i firhjulstrækkere med tagtelt rejst mange steder i verden.

Vil du undgå spaden, så kan du købe dit eget bio-lokum til de lange ture i vildmarken. Foto: Christina Ehrenskjöld

Det er blandt andet derfor, at Kasper ikke ryster på hånden, når han kaster sig over nye aktiviteter.

Han har købt rallyet ’The Real Way to Dakar’, som er den mindre arvtager for Dakar Rally. Løbet, hvor man kan deltage i forskellige køretøjer på forskellige niveauer, køres i 2022 fra Marokko til Senegal.

Og selvom Kasper har en evne til at få selv en tur gennem ørkenen til at lyde som noget, alle kan klare, hvis man altså har en firhjulstrækker eller motorcykel, så nøjes vi foreløbig med at cruise med på friluftsbølgen på det europæiske kontinent.

Men måske en skønne dag...

Hvor tagtelt-tosser mødes

Den lille Jimny-lejr var vi selvskrevne til at bo i. Der var også masser af Landrovere og andre fede firhjulstrækkere. Foto: Christina Ehrenskjöld

Jeg var sikker på, at min kæreste havde booket et ophold på Falsled Kro eller lignende, da han sms’ede, at han havde en overraskelse til mig.

Det havde han ikke.

’Vi skal på overlander-træf i Midtjylland’, fortalte han glad, mens jeg havde svært ved at skjule skuffelsen.

Ikke fordi, jeg rigtig var klar over, hvad overlanding betyder, men det var noget med at sove i tagtelt med andre tagtelt-entusiaster på en mark i Midtjylland i slutningen af august.

Slår man begrebet op, forstås det, at overlanding handler om at komme ud i det fri og væk fra civilisationen.

Brædstrup, hvor træffet skulle stå, er også en del af det, jeg ville kalde for civilisationen, men okay, jeg pakkede - som sædvanlig alt for meget - og vi kørte mod vest.

Mens manden bag rattet lød mere og mere overgearet, da vi nærmede os Danish Overlander Meet, overvejede jeg, hvor langt der var til nærmeste hotel. Foto: Christina Ehrenskjöld

Toilet og bad

På vejen passerede vi flere kroer og hoteller, mens det allerede pissede ned fra en mørk himmel, men omkring Østbirk var der ophold i det dårlige vejr og en SuperBrugsen, hvor jeg tænkte, at vi i det mindste kunne købe nogle flasker kold mousserende vin.

Vores private outdoor-faciliteter indeholdt nemlig endnu ikke et køleskab.

I SuperBrugsen var der kun øl, Breezers og kvalmende sød Verdi på køl, men lagret af chips og andre snacks bugnede til alt held.

Og i kassen sad en meget venlig ung kvinde, som ikke lod sig mærke med, at vi klart måtte stå for dagens besøg af dumme københavnersnuder. Hun viste vej til nærmeste vinbutik. Den ligger i Brædstrup, hedder Water of Life og havde et imponerende udvalg.

Da vi nærmede os det område, hvor vi skulle tilbringe det næste par dage, spurgte jeg henkastet min kæreste, om der egentlig var toiletter og bad.

Det mente han ikke og kom nu i tanke om, at han måske burde have købt en spade i Spejder Sport sammen med de fire poser frysetørret overlevelsesmad, han havde provianteret i København før afrejse.

En gammel ambulance kan også udgøre et hjem på hjul. Foto: Christina Ehrenskjöld

Hvor er Jimny-lejren?

Jeg var temmelig stille, da vi nærmede os destinationen. Det var min kæreste ikke. Med en begejstring, jeg ikke mindes at have hørt før, lød det pludselig:

’Hvor er Jimny-lejren henne. Vi skal over til alle Jimny-vennerne’.

Det udpegede en mindst ligeså overgearet mand, klædt i det, jeg kalder voksenspejdertøj, kort efter.

Det viste sig, at han og de øvrige outdoor-entusiasters garderober passede bedre til arrangementet, end de guldbukser, jeg selv var trukket i, og sådan kan man hurtigt blive klogere.

Champagne hjælper på næsten alting. Det glider også ned som apéritif inden indtagelse af frysetørret chili con carne tilberedt med vand kogt over trangiaen. Foto: Christina Ehrenskjöld

I Jimny-lejren tog alle pænt imod os. Flere kendte hinanden på forhånd fra et nyligt træf i Norge. Udover at de var veludstyrede for så vidt angår gear til deres biler, er de også ualmindeligt søde og i besiddelse af en god portion humoristisk sans.

Som en bemærkede, da champagnen var skænket i camping-plastikglas i læ under det opslåede tagtelt:

’Det er da rigtig glamping’.

Som navnet antyder, er det en blanding af luksus og camping, og det har jeg det som overlander-novice helt fint med.

Man kunne i øvrigt både komme på rigtigt toilet og tage lange varme bade på overlander-træffet.

