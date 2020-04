Tag på endags-vandretur

Selvom danskerne skal holde sig hjemme i øjeblikket, er det stadig vigtigt at komme ud at røre sig – og på de danske vandrestier er der plads nok til alle

Kvidrende fugle, en skovbund dækket af anemoner og frisk luft, som du ikke skal dele med hundredvis af andre.

Hvis ovenstående lyder tillokkende oven på mange timer tilbragt inden for hjemmets fire vægge, kan det varmt anbefales at tage på en endags-vandretur. Her er der mulighed for at komme ud i helt urørt dansk natur, der er på nippet til at springe ud i sin forårsdragt.

Selv tog Ekstra Bladets journalist på den 16 kilometerlange vandrerute Grejsdalstien, der ligger smukt i det sydjyske mellem Vejle, Grejs og Jelling. Hvis du ikke lige befinder dig i nærheden af Grejsdalstien, er det nemt at finde en velegnet rute i dit eget nærområde på Naturstyrelsens hjemmeside udinaturen.dk.

Anemonerne er sprunget ud og dækker skovbunden i hvidt og grønt. Foto: Cecilie Guldberg

Grejsdalstien er dog et besøg værd. Ruten byder på et kuperet terræn, der flere steder henleder tankerne på en slags fordansket udgave af et schweizisk landskab med stejle skrænter, høje træer og vandløb.

Flere steder er der bygget gangbroer, så natur, der ellers ikke ville være muligt at nyde for amatører, bliver lettilgængeligt.

For en normalvis stillesiddende journalist og en halvdoven golden retriever tog distancen i alt cirka fem timer at gå, inklusive to små pauser. Vi så i alt 26 mennesker på vores færd, og faren for nærkontakt med andre var derfor på et absolut minimum.

Ved bålpladsen er der rig mulighed for at tilberede et lækkert måltid. Foto: Cecilie Guldberg

Distancen på cirka 16 kilometer passer rigtig godt til en endagstur og giver trætte ben og røde kinder bagefter.

Hvis du ikke har travlt med at komme hjem og har lyst til at forlænge dit lille afbræk fra livet i isolation, er der også mulighed for at overnatte i shelter og lave mad over bål på turen. Shelterpladsen ligger cirka en tredjedel inde på ruten, hvis man kommer fra Jelling.

Grejsdalstien løber fra museet Kongernes Jelling til Vejle Sygehus og er løbende afmærket med orange pile, så det er umuligt selv for dem med dårlig stedsans at fare vild.

Man kan også nøjes med at gå noget af turen. Vælger man det, er stykket fra Grejs Bakke og frem til shelterpladsen et must, og der er parkeringspladser begge steder.

Huskeliste til din vandretur 1 Tag behageligt tøj på. Vælg et par sko, som du går godt i, og som gerne må blive beskidte. 2 Pak en let rygsæk med mad og drikke, som du kan nyde halvvejs, og husk i den forbindelse servietter, håndsprit og eventuelt engangsbestik.

Foto: Cecilie Guldberg 3 Husk en pose til dit affald – du kan ikke være sikker på, at der er skraldespande på ruten. 4 Lyden af fuglekvidder og rislende vandløb er dejlig, men hvis du også gerne vil høre lydbog eller musik, så husk at downloade det til din smartphone på forhånd. Internetforbindelsen er ikke god ude i skoven. 5 Husk at planlægge, hvordan du kommer hjem igen, og om det eventuelt giver anledning til at ændre på ruten. Undersøg, hvor din rute ender, og hvad dine muligheder er derfra.

Ekspert: Inaktivitet er gift for din krop

For de firbenede er vandretur også lig med badetur. Foto: Cecilie Guldberg

Det kan være svært at nå op på de anbefalede 30 minutters motion eller 10.000 skridt om dagen i øjeblikket.

Men blot to ugers inaktivitet har store konsekvenser for kroppen, fortæller Mathias Ried-Larsen, der er seniorforsker på Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

- Det går hurtigt den forkerte vej. Ens kondition falder med 7-10 procent, det farlige fedt omkring organerne stiger 7 procent, og insulinfølsomheden falder, hvilket næsten svarer til forstadier til diabetes, hvis man ikke gør noget ved det, siger han.

De nævnte tal gælder for unge, aktive mænd, der også risikerer at tabe et halvt kilo muskler i benene. Er man overvægtig, er det endnu værre.

- Hvis man først er faldet 10 procent i kondition, og ens farlige fedt er steget, så tager det tre måneder med træning tre gange om ugen for at komme tilbage til ens udgangspunkt. Det går lidt hurtigere for raske unge mænd, men det vil stadig kræve en grundig indsats, siger han.

Derfor er det vigtigt, at holde sig i gang.

- En god gåtur er en fremragende måde at kompensere for en inaktiv hverdag på. For langt størstedelen af den danske befolkning vil det være en fin måde at holde sig i form på, siger Mathias Ried-Larsen.

Ekspertens råd Det er bedst, hvis du kan komme ud at gå eller cykle hver dag. Kan du ikke det, så kompensér, og gør lidt ekstra de dage, hvor du kommer ud

Sørg for ikke at sidde for meget ned, når du er hjemme. Rejs dig op, og gå rundt i hjemmet i løbet af dagen

Hvis du ikke kan komme ud at gå, så vær aktiv på andre måder. Gør rent, ryd op, eller lav noget havearbejde

