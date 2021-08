To dage i Thyborøn

En varm brise af salt luft med noter af fisk og tang bød os velkommen inden for bygrænserne af Thyborøn en varm sommerdag i august.

Min mor havde inviteret min kæreste og mig på et par dages ferie i den nordvestjyske by, og godt tanket op på læskende drikke drog vi allerede en time efter ankomst på eventyr i den lille by tæt ved Vesterhavet.

Første stop var Sneglehuset. En kærlighedshistorie dækket af muslingeskaller midt i Thyborøn. Huset gemmer sig i et villakvarter bag klitterne, og det første, vi opdagede, da vi kom gående ned ad vejen, var det grå tårn, der troner sig op over hustagene.

Alfred Chr. Pedersen overtalte sin hustru til at flytte med sig til Thyborøn. Til gengæld byggede han hende et hus, som selv mange år efter deres død bliver besøgt af folk fra nær og fjern. I dag er huset et museum og café. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Da vi kom lidt nærmere, kunne vi sagtens se, at huset er noget helt særligt. Den blå grundfarve lyste op bag de tusinder og atter tusinder muslingeskaller og konkylier, som er klistret på huset.

Det var Alfred Chr. Pedersen, der i 1949 begyndte at bygge huset og beklædte det med skaller.

Muslingeskallerne er sat op på de fleste af husets lodrette overflader - både indenfor og udenfor. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Han opførte det som en gave til sin elskede hustru, og han lovede hende, at folk fra nær og fjern ville have lyst til at komme og besøge deres hus, når det stod færdigt.

Således kom min mor, min kæreste og jeg også på besøg, og vi kommer gerne igen for at se den imponerende samling af skaller fra hele verden, som huset gemmer på indenfor.

Efter besøget i Sneglehuset bevægede vi os ned på stranden for at gå nordpå mod centrum af byen. Stranden er fyldt med hemmelighedsfulde bunkere, og længere nede mod byen kom vi til et strandområde, som er ’hegnet ind’ med grantræer.

Fortiden ligger tungt på stranden, og bunkerne kommer som perler på en snor, når man bevæger sig især sydpå ad stranden. Man kan sagtens hoppe op på og ned i nogle af dem, men man skal passe på, at man ikke glider i de løse sandkorn på overfladerne. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

På den måde består stranden af en masse mindre rum, og træerne sørger samtidig for, at sandet ikke blæser alt for meget rundt. Vi gik forbi stranden oppe på klitterne, hvor vi samtidig fik lejlighed til at komme helt hen til et af Thyborøns vartegn, Det Gule Tårn, som er et gammelt, særegent transformatortårn fra 1919.

Det gamle transformatortårn vogter over stranden, der ligger lige ved Limfjordens udmunding til Vesterhavet. Grantræerne giver strandgæster privatliv og sørger for, at man får lidt læ, når man er på stranden. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Thyborøn ligger lige ved udmundingen af Limfjorden, og derfor er der rigtig gode chancer for at finde flotte østersskaller. Dem er min mor vild med, og derfor vandrede vi på dag to meget på stranden, mens vi var deroppe.

Vores hud blev godt salt-fedtet af havluften, mens vi bevægede os op langs havet, og vi endte ved et stort, grønt område ud for Sea War Museum med store stenstøtter.

Hele monumentet for Jyllandsslaget er præcis lige så langt som et af skibene, der var i krig. Det var et meget betagende sted, og stenstøtterne over antallet af omkomne kan godt overvælde en. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Det viste sig at være et kæmpe monument til dramatisk minde om Jyllandsslaget, der fandt sted mellem den tyske og britiske flåde i 1916.

Hver sten symboliserede et fartøj, der forliste, og hver sten-mand ved foden af stenene afslørede, hvor mange liv der gik tabt under slaget.

De små stenstøtter for foden af den store sten markerer, hvor mange liv der gik tabt fra det enkelte skib under slaget i 1916. Vi regnede ud, at hver lille sten symboliserer omkring 20 liv. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Området gjorde stort indtryk, og vi fik meget tid til at gå med at læse om de forskellige skibe. Det er et smukt sted ligesom resten af byen.

Et stenkast fra Thyborøn Har man planlagt en længere ferie i det nordvestjyske, er der masser af seværdigheder uden for Thyborøn, der kan friste. For eksempel kan man tage den lille færge fra Thyborøn til Agger og se Danmarks første nationalpark, Nationalpark Thy. Parken har et rigt fugleliv og en helt særlig natur, hvor gran, lyng og løv mødes som ingen andre steder i landet. Kører man gennem nationalparken, ender man i Hanstholm, som især er kendt for sit store bunkermuseum. Det er et imponerende sted, og man kan bruge flere timer på at følge Olsen-bandens fodspor i de store tyske bunkere. Er man en vandhund, kan man slå vejen forbi Klitmøller, der også ligger inden for nationalparkens grænser. Her har surfermiljøet siden 1980’erne vokset sig stort, og stedet kaldes Cold Hawaii, fordi der ofte er rigtig gode vind- og vejrforhold til surfing. Vis mere Vis mindre

Det’ ik’ så ring’ endda

Foto: Finn Frandsen

Vi gik meget rundt på vores små ben, mens vi var i Thyborøn, og uden mad og drikke duer helten som bekendt ikke. Derfor nød vi også godt af, at der er så meget frisk og forholdsvis billig mad tilgængeligt i området. Vi spiste begge aftener nede ved havnen, hvor der ligger flere forskellige restauranter.

Her var der både stjerneskud, fiskeburgere, pil selv-rejer, flere former for laks og kød og vegetarretter til dem, der ønsker det.

Portionerne er gigantiske, og min kærestes bæltespænde kom på overarbejde, da han måtte overtage nogle af de mange rejer, jeg fik serveret. Hele vejen rundt fik vi gode madoplevelser, mens vi var i Thyborøn.

De sparer ikke på rejerne i det nordjyske. Foto: Tripadvisor

Det er også på Havnegade, at der handles fisk på auktioner. Hen over sommeren kan man endda dukke op som almindelig menig turist og købe portionsanrettede rødspætter, men det fik vi dog desværre ikke lejlighed til.

Er man mere til østers, er det faktisk også muligt at gå på egen jagt efter de dyre skaldyr. Især fra september til december kan man være heldig at finde plukkeklar østers i de lidt lavere områder af Limfjorden ved Thyborøn.

