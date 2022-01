Trækker millioner tilbage

Luftfarten er ’uden tvivl’ den branche i Danmark, der lige nu er hårdest ramt. Det mener Kristian Tvergaard, som er næstformand i brancheforeningen Dansk Luftfart.

I gennemsnit mistede de danske lufthavne tilsammen 90 procent af passagererne i 2020, og dermed kunne man forvente blodrøde tal i budgetterne. Heldigvis trådte staten til med en hjælpepakke på flere hundrede millioner kroner, som skulle være en økonomisk redningskrans til den nødlidende branche.

Der er bare lige dét problem, at staten har ændret beløbet i hjælpepakken fem gange undervejs. Det har efterladt flere lufthavnsdirektører lettere forvirrede. En af dem er lufthavnsdirektør i Midtjyllands Lufthavn Frans Bjørn-Thygesen.

- Vi ansøgte om støtte, fordi vi ellers ikke ville kunne få budgettet til at gå op. Uden hjælpepakken ville det være en økonomisk lussing, så vi er taknemmelige for den hjælp, vi har fået indtil videre. Her et år efter mangler vi dog stadig at få udbetalt den sidste del af pakken, som vi ellers er blevet lovet, siger han.

En rodebutik

Lufthavnsdirektør Frans Bjørn-Thygesen er af den overbevisning, at Trafikstyrelsen hverken har styr på EU-lovgivning eller tjek på reglerne for statsstøtte.

Han fortæller om en episode, hvor han blev ringet op af styrelsen, som spurgte ind til, hvilke statsstøtteregler der skulle dække udbetalingen til lufthavnen:

- Jeg beskæftiger mig jo ikke med statsstøtteregler, så det kan jeg ikke svare på. Det er jo den omvendte verden, hvis jeg skal forklare dem, hvordan de skal udbetale beløbet til mig. Det er ikke min opgave. Det må være deres opgave.

Midtjyllands Lufthavn har både ansøgt om driftsstøtte og delvis takststøtte. Takststøtte er de passagerafgifter, som lufthavne under normale omstændigheder opkræver af flyselskaber.

Trafikstyrelsen mangler angiveligt at udbetale omkring 2 millioner kroner i driftsstøtte til Midtjyllands Lufthavn.

Midtjyllands Lufthavn i Karup er i knibe på grund af rod i hjælpepakker. Foto: Ernst van Norde

Blev forsikret fire gange

Trafikstyrelsen oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at hjælpepakken er blevet justeret så mange gange, eftersom ’de politiske aftaler’ har ændret sig undervejs.

Styrelsen skriver også, at der i øvrigt er en ’uafsluttet sag’ med Midtjyllands Lufthavn. Der muligvis er tale om overkompensering, som skal tilbagebetales.

- Fire gange ringede jeg til Transportministeriet og Trafikstyrelsen for at blive forsikret om, at vi fik det fulde beløb, som vi var blevet lovet. Det blev jeg forsikret om alle fire gange. Nu er der gået et år, og vi har stadig ikke fået alle pengene. Og nu er der endda chance for, at vi skal betale nogle af penge tilbage. Det er træls, siger Frans Bjørn-Thygesen.

Umuligt at tilbagebetale

At Midtjyllands Lufthavn muligvis skal tilbagebetale noget af støtten, beskriver Frans Bjørn-Thygesen som værende decideret ’umuligt’. Beløbet er blevet brugt til det aftalte formål for lang tid siden.

Trafikstyrelsen oplyser, at pengene skal tilbagebetales i tilfælde af overkompensation. Såfremt pengene allerede er blevet brugt, må lufthavnen overveje, hvorvidt ’den eksempelvis kan optage et lån, frasælge aktiver eller på anden vis finansiere tilbagebetalingen’.

- Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at dobbelttjekke, at vi kunne regne med at få pengene fra hjælpepakken, men hvis det viser sig, at vi skal tilbagebetale noget, er det op til lufthavnens ejere at beslutte, hvad vi gør. Banken har nemlig allerede sagt, at vi ikke kan låne nogen penge, siger Frans Bjørn-Thygesen.

Hvis det ender med, at Midtjyllands Lufthavn skal tilbagebetale en del af hjælpepakken, skal lufthavnen tilbagebetale mellem 2 og 4 millioner kroner.

Trafikstyrelsen ønsker ikke at kommentere på sagens detaljer, men skriver, at Midtjyllands Lufthavn har frist til at kommentere på sagen 20. januar 2022, hvorefter styrelsen træffer en afgørelse.

