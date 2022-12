Tyskerne trækker op

Tyske turister stod for to millioner overnatninger i danske - især jyske - feriehuse i juli måned

Juli har hvert år tradition for at være den travleste måned, når det kommer til sommerhusudlejninger, og 2022 var ingen undtagelse.

Især tyske turister på ferie i det jyske er årsagen til de mange sommerhusudlejninger i år, mens det på Fyn og Sjælland i højere grad er ejeren selv, der slår benene op og nyder ferien i eget sommerhus.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Der er betydelig forskel på, hvor mange af landets sommerhuse der låses op af en lejer, og hvor mange der låses op af ejeren selv. Hvis man lægger antallet af udlejede huse på udlejningsfirmaers travleste dag i juli sammen og holder op mod antallet af huse i kommunen, lå Tønder Kommune øverst på listen med 67 procent af sommerhusene udlejet.

Af de 2100 sommerhuse i kommunen svarer det til, at hele 1402 var lejet ud gennem et sommerhusudlejningsfirma. Næstefter Tønder fulgte Varde Kommune med 51 procent udlejede feriehuse.

Kigger man på antallet af udlejede feriehuse, toppede Ringkøbing-Skjern Kommune listen med 4851 udlejede feriehuse ud af 10383 huse, svarende til en udlejningsprocent på 47.

Arkivfoto: Ernst Van Norde

Til sammenligning var udlejningsprocenten for samtlige af landets 220.000 sommerhuse 14,4 procent. Det svarer ifølge opgørelsen til 31580 udlejede sommerhuse, når man udregner summen af udlejningsstedernes travleste dag.

– Hvert år vælger mange tyskere at holde ferie i Danmark, og de er i høj grad med til at trække udlejningsprocenten op i Danmark. Vesterhavet er en yderst populær destination for tyske turister og derfor klart det sted, hvor flest feriehuse bliver lejet ud, siger Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Vores tyske naboer stod for hele 2 millioner af i alt 4,2 millioner overnatninger i de danske feriehuse i juli måned. Danske gæster stod for 1,6 millioner af overnatningerne, mens resten fordelte sig på forskellige andre nationaliteter.



