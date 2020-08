Vesterhavets perle

I år er de fleste af os tvunget til at holde dansk sommer. Men fortvivl ej, hvis savnet til syden trænger sig på.

Selvom Vesterhavet primært er kendt for sit vildskab i form af store bølger, understrøm og ’hestehuller’, så kan strandene langs Vestkysten – på en solrig og vindstille dag – let forveksles med en lækker ’lido’ i Portugal.

Sandet er fint og blødt, vinden er frisk – og til forskel fra de populære strande i Sydeuropa er Vesterhavet ikke overbefolket. Det vil sige, at du har rig mulighed for at brede dig ved vandkanten og let kan smide toppen eller badebukserne, uden at nogen opdager det.

Langs kysten findes hyggelige byer som Esbjerg og Ribe, men du kan med fordel vælge stranden omkring Søndervig – området er nemlig en perle, hvor du kan opleve meget mere end vand og sand.

De mange bunkers ved stranden er et levn fra 2. Verdenskrig, hvor tyskerne byggede dem som en del af Atlantvolden der skulle beskytte dem mod de allieredes invasion. Foto: Helle Fuusager

Et godt tip er at starte ud med nogle timer på sandet og derefter fortsætte dagen i et mere kulturelt spor med historisk sigthseeing og god mad.

Når du er færdig med at solbade og dyppe dig i havet, kan du eksempelvis fornøje dig med noget dansk historie blot 3,8 kilometer nord for Søndervig, hvor du finder store beton-levn fra Anden Verdenskrig.

Her ligger Ryle-Ringelnatter-stillingen, som er bunkere, der ligger på rad og række langs stranden. Du finder dem ved at køre til Houvig Strand p-plads og følge betonstien mod havet.

Hitler fik bunkerne bygget for at forbedre kystforsvaret i Danmark i 1943-44, og ’Krylerne’, som de kaldes, består af 50 betonanlæg samt træbygninger.

Under Anden Verdenskrig var de fulde af soldater. Men ikke krigens bedste. Soldaterne i Krylerne var på rekreation efter kampskader, havde fysiske skavanker eller var for gamle eller unge til fronttjeneste.

Har man lyst til at komme helt tæt på bunkerne og høre om deres historie arrangeres der næsten hele året rundvisninger. Foto: Helle Fuusager

Man bør også besøge den store observationsbunker. Den blev delvist ødelagt under en storm for nogle år siden, men man kan stadig komme ind i den, og i et af rummene kan man stadig se vægmalerier, der blandt andet viser jødeforfølgelser og koncentrationslejre.

Det er lidt svært at bevæge sig rundt i bunkeren, men det er umagen værd. Det er dog på eget ansvar.

Vil man vide mere om bunkerne og deres historie, kan man med fordel besøge Ringkøbing-Skjern Museum, der ligger ti minutters kørsel derfra.

Museet har blandt andet en udstilling om bunkerne og de fund, der gennem tiden er gjort i området. Derudover har de en udstilling, som fokuserer på Anden Verdenskrig og nedskudte fly i Vestjylland.

Vestkystens lækkerier

Foto: Helle Fuusager

Få hundrede meter fra bunkerne i Søndervig finder du Vestkystens Gårdbutik.

Slægsgården drives økologisk med dyrevelfærd i højsædet, og de har eget landkøkken, hvorfra de kreerer alverdens hjemmelavede lækkerier efter gammeldags, private opskrifter.

I butikken kan du købe alt fra kager, rugbrød og knækbrød til marmelader og mayonnaiser eller olier og eddiker med et tvist af eksempelvis dadel, rabarber og hyldeblomst.

Du kan desuden købe dejlige lokale vesterhavsoste samt økologisk kornmodnet oksekød.

Og bedst af alt kan du slutte shoppeturen af med en velfortjent is fra gårdbutikkens eget ismejeri.

Kuglerne er enorme, og hvis du har mod på det, kan du prøve nogle af de mere specielle smage som eksempelvis kærnemælk med appelsin eller hybenis – du vil ikke fortryde det!

Sjove butikker i området Vil du besøge andre små butikker i området, kan du med fordel prøve en af disse. Keramikkens hus

Her finder du kunst fra hele verden. Indehaveren laver også selv sjove og smukke ting på sin drejebænk, og butikken er derfor et rent slaraffenland af keramik og forskellig kunsthåndværk. Ndr Ringvej 14, 6950 Ringkøbing

Fru B

En hyggelig specialbutik med både interiør, delikatesser og blomster. Du kan få finurlige indretningsideer, købe brugskunst og forkæle dig selv med gode cremer og chokolade. Søndervig Landevej 24, 6950 Ringkøbing

Popkornshop

I Popkornshop har du virkelig mulighed for at gøre et unikt fund. I retro- og vintagebutikken sælger de gamle designmøbler, men også andre sjove ting som gamle skolekort, skilte og andet gøgl, der vil minde dig om de 'gode gamle dage'. Pallisbjergvej 3, 6990 Ulfborg Vis mere Luk

Ringkøbing Havn

Foto: Helle Fuusager

Nær Søndervig ligger også Ringkøbing. En hyggelig, gammel by, der består af charmerende brolagte gader og stræder og bindingsværksbygninger.

Byen har en lille besøgsværdig gågade, men lægger du vejen forbi, bør du smutte forbi havnen.

På havnen finder du små fiskerhuse og både, men vigtigst er der er flere steder, hvor du kan slå dig ned og indtage din frokost.

Du kan eksempelvis få frisk fisk i havnens Fiskehus for billige penge. De byder blandt andet på stjerneskud, fish and chips og fiskefrikadeller – den perfekte frokost efter en dag ved havet.

Se også: Stress af på sydhavs-øen

