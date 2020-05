Vild med Vesterhavet

Min tipoldemor led af vesterhavssyge. Det fortalte min farmor om sin mormor uden rigtig at gå i dybden med, hvad det gik ud på.

Om tungsindet ligefrem i dag ville diagnosticeres med depression, ved jeg ikke. Men i begyndelsen af 1900-tallet var det ikke altid en dans på roser at komme fra Ferring i Vestjylland, hvor vintre og efterår lader naturen vise sine brutale kræfter.

Vesterhavet har taget mange liv – også ud for Ferring by.

Det er rigt dokumenteret på blandt andet nogle af de museer, som man kan besøge langs Vestkysten.

Også i etablissementet ved selve Bovbjerg Fyr, som ligger på kanten af den 41 meter høje Bovbjergklint og har storslået udsigt over Vesterhavet.

Bovbjerg Fyr. Bagved ligger i øvrigt Thises ostelager, hvor den populære Vesterhavsost modner. Foto: Christina Ehrenskjöld

Bovbjerg Fyrs daglige leder er fyrmoster Lene Christiansen – ja, der er nemlig en dame ved roret.

Sammen med Lene Christiansen sørger over 150 frivillige og en lønnet cafeansvarlig for at drive et velbesøgt udflugtsmål med et hav af forskellige aktiviteter og udstillinger.

Klinten ved Bovbjerg er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se et tværsnit af istidslag fra de seneste to istider, mens man indsnuser lugten af den salte nordsø.

Vesterhavet - her fra Ferring Strand - er dejligt sommer, forår, efterår og vinter. Foto: Christina Ehrenskjöld

Og når man bor trygt hjemme i København, hvor Øresund aldrig rigtig viser tænder, så kan man blive helt syg – ikke af – men med Vesterhavet og naturen vest for Storebælt.

Dertil kommer de lokale, spisekammeret og adskillige aktiviteter, som området byder på.

Der er masser af udfoldelsesmuligheder på Havnen i Lemvig, hvor der også er fiskehandler og flere restauranter. Foto: Christina Ehrenskjöld

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tante Andantes hus

Søreme om Pippi Langstrømpes hest i papmache ikke tager imod, når man træder ind i Tante Andantes hus. Foto: Christina Ehrenskjöld

Tante Andante er gammel og grå, har rynker, gigt i sin tå og ondt i sin hals, når hun synker. Alligevel er figuren i Halfdan Rasmussens samling med navnet Tante Andante i perlehumør og elsker at fjase og fjante.

Det gør børn og voksne, der besøger Tante Andantes Hus i Ågade, også. Her findes den fjollede dame nemlig i virkeligheden – i selskab med f.eks. professor Virvar, fætter Fandango og Tante Bastian.

Selv de voksne kan blive bidt af tosserierne i Tante Andantes univers. Foto: Christina Ehrenskjöld

Huset har (uden for coronatid) åbent udvalgte dage i løbet af året. Blandt i efterårsferien, påskeferien og sommerferien.

Tante Andantes Hus, Lemvig, er et børne- og familiehus, hvor børn og voksne i et morsomt og lettere tosset univers bliver kulturelt beriget med teater, sang og musik.

Tante Andante kan også male børneansigter. Foto: Christina Ehrenskjöld

Ansigtsmalet i Tante Andantes hus. Moderen har ikke valgt Brøndby-farverne. Foto: Christina Ehrenskjöld

Aaaaad: Lortefyldte potter i loftet på Askefis’ toilet i Tante Andantes hus. Foto: Christina Ehrenskjöld

Ud over i fællesskab at synge sangen om Askefis den flove, kan man besøge hans toilet.

Vender man blikket opad, når man sidder på tønden, åbenbarer der sig et aparte syn. Her er pøllefyldte potter limet fast til loftet, og det synes (også) børn er sjovt.

Læs mere på tanteandante-lemvig.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danmarks bedste slagter

Efter en varm delle hos slagter Mortensen er det himmelsk med en isvaffel til dessert. Foto: Christina Ehrenskjöld

Enhver by bør have en rigtig slagterbutik. Det har Ferring ikke, men i Lemvig, ti minutters kørsel væk, ligger Slagter Mortensen.

Her huserer Peter Mortensen, som overtog butikken fra sin far i 2001, selvom far Erik flere gange siden har givet en hjælpende hånd bag disken.

Slagter Mortensen blev i 2015 kåret som Danmarks bedste slagterforretning af Landbrug & Fødevarer.

Over disken langes hjemmelavede lækkerier med alt fra sylte over spegepølser til saftige bøffer over til de ventende kunder, som gladeligt trækker et nummer og venter på deres tur.

Nummersystemet er en af de ting, Peter Mortensen indførte, da han blev eneejer af forretningen. Derudover er der sket flere fornyelser som tilberedning af færdigretter og tapas.

Har man børn med, får de – uden for coronakrisetid – lov at stikke grabberne ned i et glas med slikkepinde og forsyne sig med mindst en af slagsen.

Mine propper typisk også en snackpølse eller varm frikadelle i kæften på vej ud i Vestergade. Det er byens gennemgående strøg, hvor man kan fornøje sig, hvis ikke alle pengene er gået til Slagter Mortensen. Der er tøj, sko, smykker og flere frisører.

Hos Larsen Lemvig er der softice og andre iskager – med guf, for flødeskum og syltetøj er ikke til at støve op på disse kanter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Livets gang i Lidenlund

Hotel Lidenlund i Lemvig. Foto: Per Folkver

Den nu afdøde forfatter Jane Aamund elskede Lemvig og boede her i flere år.

Provinsbyen er dog også kendt som ramme om en dansk tegneserie skabt i 1953 af Henning Gantriis, som blev født her.

I ’Livets gang i Lidenlund’ følges lokallivets rolige gang og har egentlig ingen hovedperson, men masser af sladder, som bliver opsnappet ved hjælp af utallige gadespejle.

Der er dømt totalteater, når Tante Andante, spillet af Elin Engholm Knudsen, synger, spiller og leger med børn og voksne. Foto: Christina Ehrenskjöld

Snakken går stadig lystigt i Lemvig. Den kan momentant forstumme, når københavnersnuderne – det sker, at man bliver kaldt sådan – vover at træde ind på eksempelvis Tante. Det gamle værtshus, som nu både har diskotek, restaurant og hotel og ligger ved kirken på Torvet.

Omkring 100 meter væk ligger i øvrigt Hotel Lidenlund og endnu tættere på Damernes Magasin, som også er med i den kendte krønike, der i sin tid begyndte i Politiken som ugentlig dobbeltstribe.

Den velassorterede tøjbutik i tre etager etager blev grundlagt i 1959 af søstrene Elly og Ingrid Bache Lauridsen. Bent E. Kærgaard driver forretningen videre i samme ånd og stil.

