Vilde Vendsyssel

Der er masser af underholdning for børnefamiler nordenfjords

Nordjylland er meget mere end Aalborg og Skagen og vejen, der forbinder de to byer. Særligt hvis man søger mod det vestlige Vendsyssel, som vendelboerne selv foretrækker at kalde deres landsdel.

Her er der vildere, og stednavne som Tornby Bjerg, Hjørring Bjerge og Rubjerg fortæller billedligt om en egn, der er præget af bakkedrag og længst mod vest river og flår Nordsøen i landsdelen, så de lokale ’bjerge’ simpelthen falder i havet.

Og det – havet – spiller en væsentlig rolle. Det har givet mad til mange vendelboer, og omvendt er mange fiskere faldet på havet, når det har vist sig fra sin værste side.

Men havet er også en del af attraktionen med hvide badestrande, smukke solnedgange og et særligt lys, der tiltrækker kunstnere og fremhæver det rå landskab langs kysten og de bløde bakker bagved.

Og væk fra de mest velkendte stednavne som fiskerbyen Hirtshals og badebyer som Løkken og Blokhus, er der masser at komme efter.

Fyret ved Rubjerg Knude ville være styrtet i havet, hvis ikke det var blevet flyttet i ét stykke på rulleskøjter sidste år. Vandrestien gennem det store krat mod Lønstrup byder på Danmarks største samling af havtorn.

Byen ligger godt gemt mellem klitterne, og selvom Lønstrup længe har levet af turisme, er vesterhavscharmen ikke blæst væk.

Se også: Gammeldags landligger-liv i smuk natur

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rubjerg Knude

Fyret ved Rubjerg Knude ville være styrtet i havet, hvis ikke det var blevet flyttet i ét stykke på rulleskøjter sidste år. Vandrestien gennem det store krat mod Lønstrup byder på Danmarks største samling af havtorn. Foto: Maiken Kolby

Knuden og ikke mindst Rubjerg Fyr er blevet udødeliggjort i Danmark, da det 23 meter høje fyr i 2019 blev flyttet 70 meter ind i landet, fordi det var i fare for at styrte i havet.

Sandflugt har mange gange, siden fyret blev bygget i 1900, begravet fyret i sand, men nu er det flyttet og gravet fri og troner midt i en kæmpesandklit, der minder om den kendte Råbjerg Mile godt 60 km mod nordøst nær Skagen.

Foto: Maiken Kolby

Se også: Historie, action og fantastisk natur

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mårup Kirke

Her lå en kirke i 800 år – indtil havet havde taget al land ... Nu er Mårup Kirke pillet ned og lagt på lager i sikker afstand af det vældige Vesterhav. Foto: Maiken Kolby

Går man nordpå fra Rubjerg Knude gennem klitplantagen er der udsigt til både havet og klinten, der til stadighed forvitrer og styrter i havet. Der er sat hegn op flere steder, for der er langt ned, og man ønsker ikke at blive revet med i det næsten lodrette fald på op til 70 meter.

Til den anden side ruller grønne bakker østpå gennem Vendsyssel. Efter halvanden kilometer kommer man til Mårup Kirke – eller rettere – der hvor Mårup Kirke lå. Den blev bygget i 1200-tallet to kilometer fra kysten, og på de 800 år åd havet kysten, så kirken til sidst stod på kanten af klinten.

Dele af kirkegården er der stadig, og navnene på flere fiskere og redningsfolk står at læse på gravstenene og vidner om det barske liv på havet. Selve kirken blev pillet ned i 2007 og lagt på lager i nærliggende Hjørring.

Se også: Her kommer man ned i gear

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lønstrup

I Lønstrup trækker de stadig bådene opp stranden, som man har gjort det i mange hunderede år. Foto: Maiken Kolby

Mårup Kirke ligger i udkanten af Lønstrup, og her er du kommet til en by, der giver et vestligt alternativ til Skagen på Nordjyllands spids.

Her er kunsthåndværkere i massevis og en bakket kystlinje, der giver udsigten fra nordsjællands kyster kamp til stregen. Lønstrup er nordjysk liebhaveri, og de gamle smukke feriehuse i millionklassen ligger strøet ud over klitterne med udsigt til havet.

Restauranter og caféer byder på røget fisk, stjerneskud og fish’n’chips på stribe og i et omfang, der viser, at byen er en endog meget populær sommer-oase.

Se også: Krigs-sightseeing i København

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis naturen ikke er nok ...

Nordsøen Oceanarium i Hirtshals er Nordeuropas største akvarium. Klumpfisk. Foto: Martin Bubandt/Ritzau Scanpix

Nordsøen Oceanarium ligger i Hirtshals og har Nordeuropas største akvarium. Her kan man møde spøjse klumpfisk, legesyge sæler og en masse andre havdyr.

Fårup Sommerland kan underholde børn og barnlige sjæle fra morgen til aften. De modige kan tage en tur i Saven eller Hvirvelvinden, mens vandhundene kan bruge timevis i Danmarks største badeland.

Fårup Sommerland. Forlystelsen: Hvirvelvinden.Fårup Sommerland er en forlystelsespark beliggende i Fårup mellem Blokhus og Løkken i Nordjylland. Parken blev åbnet i 1975 af Anders Kragelund. Foto: Anita Graversen

Skallerup Seaside Resort ligger bare fem kilometer fra Lønstrup og er den perfekte afstikker på en regnvejrsdag. Her er masser af aktiviteter for alle aldersgrupper, uanset om man er til squash, wellness, legeland eller badeland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------