Feriecenter må åbne uden våd hovedattraktion: 'En mavepuster'

Rødvin til entrecoten, vindruer til osten og dåseøl til landskampen. Nogle ting hænger uløseligt sammen, og især blandt børn vil Lalandia med stor sandsynlighed også være lig med vandleg.

Det bliver der imidlertid ikke noget af, når det store feriecenter åbner igen i Rødby 8. juni. Badelande og svømmehaller må nemlig først lukke vandglade danskere ind igen i den såkaldte fase fire af Folketingets genåbningsplan.

Det skriver TV2 Øst, der citerer Folketidende.

Fase fire skal efter planen først sættes i gang primo august, og derfor forudsiger Karsten Juhl, der er direktør i Lalandia Rødby, at sommeren bliver mere stille end normalt.

Se også: Skisportssted vil gemme sne til efteråret

Over for Folketidende kalder han situationen for 'en mavepuster' for centret.

- Vi kunne også have valgt at holde lukket, men vi vil også gerne fortsat være en del af folks bevidsthed, siger han til Folketidende.

Foruden badelandet må også legelandet Monky Tonkyland holde lukket indtil fase fire. Feriecentret arbejder dog på alternativer, der kan træde i stedet for de to attraktioner hen over sommeren.

- Vi er i færd med at tilrettelægge en række nye udendørs aktiviteter, siger Karsten Juhl til Folketidende.

Feriecentret har allerede bl.a. en dyrefold, en multibane og en række sportsfaciliteter udenfor.

Se også: Kæmpefly måtte afbryde landing i Kastrup