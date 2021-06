Feriedestination vil tilbyde hotelværelser til seks kroner

Den thailandske ø Phuket får hvert år besøg af mere end ni millioner turister og er med sine bountystrande og solfyldte dage en sand turistmagnet. Trods destinationens generelt store popularitet vil et nyt tiltag nu gøre det endnu mere attraktivt for turister at vælge netop Phuket som sommerferiedestination.

Det thailandske turistråd har nemlig fremlagt et forslag, som skal tilbyde hotelværelser på øen til en dollar per nat. Det svarer til seks danske kroner.

Det skriver Travel+Leisure.

Værelserne, der er inkluderet i planen, ligger normalt på et prisleje mellem 200 og 500 danske kroner per nat.

Vil udvide til flere steder

Phuket er ikke alene om forsøget på at få turisterne tilbage, da lignende tiltag er blevet præsenteret i eksempelvis Malta, som betaler turister for at booke overnatninger på øen.

Bliver det thailandske forslag godkendt, er der planer om at udvide konceptet om absurd billige hoteller til andre steder i landet såsom Koh Samui og Bangkok. Det skal være med til at redde ferieparadisets blødende turismesektor.

- Vi har lidt under pandemien i 15 måneder nu, og kun masseturisme kan redde os, siger Chamnan Srisawat, formand for Thailands turistråd, til TTG Asia.

Forud for hoteltiltaget er det blevet meldt ud, at vaccinerede turister vil være velkommen i Phuket fra juli, mens resten af landet fortsat er lukket for udenlandske besøgende.