Feriefavorit fjerner besværligt indrejsekrav for turister

Spanien ophæver kravet om, at turister skal udfylde en elektronisk indrejseformular forud for ferien

Det er nu blevet endnu lettere at rejse til et af danskernes foretrukne rejsemål.

Spanien har nemlig fjernet kravet om, at turister skal udfylde en elektronisk indrejseformular forud for ferien.

Det skriver Politiken, som henviser til en pressemeddelelse fra Den Spanske Stats Turistbureau.

Proceduren har voldt mange rejsende en del bøvl - blandt andet fordi formularen tidligst skulle udfyldes 48 timer inden afrejse.

Derfor har flere oplevet det som en stressende faktor, at de så tæt på afrejse skulle udfylde en formular, som - hvis den blev udfyldt forkert - kunne ødelægge chancerne for at komme afsted på ferien.

'Betyder sindssygt meget'

Derfor glæder det blandt andre rejseselskabet Spies, at indrejsekravet nu er skrottet.

Spanien er Spies' største udenlandske feriedestination, og derfor har selskabet modtaget mange opkald fra bekymrede danskere, der var bange for at indrejseformularen kunne gøre, at de kunne komme afsted på den rejse, de havde bestilt til Spanien.

- Det betyder sindssygt meget, at indrejseformularen forsvinder. I løbet af corona har 30 til 40 procent af vores samtaler med kunderne handlet om netop indrejseformularer, siger produktchef hos Spies, Carlos Cebrian, til Politiken.

Husk coronapas

Efter kravet om indrejdeformularen er blevet sløjfet, er det fortsat et krav, at rejsende skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, som dokumentation på, at man enten er vaccineret, er tidligere smittet med coronavirus eller at man har fået et negativt testsvar. Kravet gælder alle rejsende pånær børn under 12 år.

Rejser man med det danske coronapas, anerkendes også det som dokumentation for ovenstående.

Du kan læse mere om de gældende indrejseregler i Spanien på Udenrigsministeriets hjemmeside.