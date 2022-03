Feriefavorit ramt af sandstorm: Risikerer at komme til Danmark

Store dele af den spanske befolkning befinder sig indendørs, da landet lige nu er ramt af en voldsom sandstorm.

Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Stormen er blevet kaldt 'Celia' og stammer oprindeligt fra Sahara.

Siden mandag har sand og støvpartikler fra Sahara strømmet ind i forskellige dele af Spanien, og det har sidenhen taget til, så der nu er tale om en reel sandstorm.

I skrivende stund er blandt andet feriefavoritter som Madrid, Malaga og De Kanariske Øer ramt af stormen, skriver det norske medie Dagbladet. Da sandet er rødlig i farven, er flere byer nu dækket af rødt sand.

Ifølge TV 2 er årsagen til den voldsomme storm, at der lige nu er lavtryk over Marokko, som sender sandet fra Sahara med retning mod nord.

Mediet skriver, at der angiveligt er tale om den kraftigste storm i årtier.

TV 2 peger samtidig på, at der er risiko for, at også Danmark vil blive ramt af stormen 'Celia'. Der har nemlig tidligere været eksempler på, at sandet fra Sahara når hele vejen til Danmark, 'hvor regn giver røde overflader'.

Her kan sandet fra Sahara efterlade røde skjolder på diverse overflader, når der kommer regn, hvilket kaldes for blodregn.

Se billederne her ...



Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix