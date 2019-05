Feriegæst får erstatning: Sengen var for lille

Hvor stor er en dobbeltseng egentlig? Det spørgsmål vil en kunde gerne have USA Rejser til at besvare, efter tre personer var på rundrejse i USA i juli sidste år. Det fremgår af en klage, som Pakkerejseankenævnet har behandlet og afgjort 8. april 2019.

Se også: Drak øl under high school-ophold: Vil have erstatning for hjemsendelse

Klageren havde købt en rundrejse til New York, Las Vegas og Los Angeles på USA Rejsers hjemmeside, hvor klageren og to andre rejsende skulle bo på i alt tre forskellige hoteller.

I en mail til bureauet i forbindelse med bestilling af rejsen skrev klageren, at 'hvis rejseplanen/tilbuddet stadig kan lade sig gøre, og vi sikrer os, at der er 3 rigtige sengepladser på alle hoteller. Ingen sovesofaer eller lignende. Så vil jeg gerne gøre brug af tilbuddet,' lyder det i mailen.

Bureauet skrev en mail til kunden og bekræftede, at bredden på en dobbeltseng starter ved 160 cm.

For små senge

Men efter ferien i USA mente klageren ikke, at sengene levede op til, hvad man burde kunne forvente af en dobbeltseng.

'På alle 3 hoteller var sengene mindre end lovet. Jeg blev lovet store dobbeltsenge, men sengene var fra 130 cm til 153 cm, ikke noget jeg vil kalde en dobbeltseng', skriver vedkommende i sin klage over USA Rejser indsendt til Pakkerejseankenævnet.

Tidligere har klageren forsøgt at rette sin utilfredshed direkte mod rejsebureauet.

'Grundet du/I ikke har levet op til mine krav/ønsker omkring sengestørrelser (ikke én seng har været over 153 cm), og at du selv erkender i en mail, at en dobbeltseng minimum er 160 cm (lille dobbeltseng), regner jeg med refusion/godtgørelse for dette', skriver klageren i en mail til bureauet, som er sendt, efter at de tre kom hjem fra ferien igen.

Fire senge til tre personer

Rejsebureauet mente dog ikke, at de havde lovet noget om sengestørrelser, som ferien ikke har levet op til.

'Jeg har overholdt det grundlag som aftalen er indgået på. Der er minimum 2 senge på værelset - værelserne er beregnet til 4 personer, og i var 3. Så der vil desværre ikke være noget, jeg kan gøre mht. kompensation/godtgørelse, da der ikke har været nogen mangel på rejsen,' lyder det i et svar fra bureauet til klageren.

Og derfor gik klageren til Pakkerejseankenævnet med et erstatningskrav på 500 kroner for hver af de 11 overnatninger, som ferien indeholdt. I alt 5500 kroner.

Se også: Forbrugerstyrelsen: Hold godt øje ved køb af ferierejser

Til Pakkerejseankenævnet oplyser USA Rejser, at de mener, at størrelserne på senge og sengetyper kan variere fra land til land.

'I Danmark vil jeg personligt mene, at dobbeltsenge går fra 140 - 160 cm, men det er mit skøn,' skriver rejsebureauet som svar til kundens klage hos Pakkerejseankenævnet.

Erstatning på 4.000 kroner

Hos Pakkerejseankenævnet giver man dog klageren ret i, at en dobbeltseng ikke er under 160 cm.

'Rejsen har derfor været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 4.000 kroner,' lyder det i Pakkerejseankenævnets dom.

Se også: Vil have penge tilbage for rejsen: Skrig og åbenlys sex i liggestolene