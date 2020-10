Feriegæster skal slappe af: Sæler har det fint

Det er efterårsferie, og for mange danskere betyder det, at der er tid til at gå lange ture på stranden og havnemolen.

Nogle vil få øje på en sæl, der ligger og soler sig. Derefter vil de ringe 1812, som er nummeret på vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse.

I 2019 modtog telefonlinjen 82 opkald om sæler i efterårsferien. Det er dobbelt så mange som på normale uger. Sådan er det hvert år. Og sådan forventer Dyrenes Beskyttelse også, at det bliver i år.

- Det er tydeligt at mærke på telefonerne, når skolerne har ferie, siger Camilla Jensen, der er leder af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.

Har bare brug for et hvil

- Når folk ringer ind om sæler, starter vi altid med at forklare dem, at det er helt normalt for sæler at hvile sig på land, siger Camilla Jensen.

Sælerne er ikke i problemer, selv om det kan se ensomt ud, når de ligger helt alene.

- Når sælerne har brug for at hvile sig, kommer de op og lægger sig på stranden, på havnen eller på nogle sten. Sæler opholder sig ikke i havet hele tiden.

Camilla Jensen opfordrer til, at du holder god afstand, hvis du støder på en sæl.

- Sæler er vilde dyr, der finder det truende, hvis et menneske nærmer sig, siger hun.

Her skal du ringe ind

Der er dog også tilfælde, hvor det giver mening at ringe. For eksempel hvis sælen har synlige sår eller er meget tynd.

- Selvfølgelig er der tilfælde, hvor der er noget galt med sælen, men vi oplever, at i langt de fleste sager har sælen det fint, siger Camilla Jensen.

