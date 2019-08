Ferieklage: Hotelpersonale slog på pander hver morgen

Et larmende hotelpersonale gjorde en rejse til Chicago uudholdelig for dansk turist

Hvis hotelpersonalet holder strejkeblokade foran dit hotelværelse, så har du ret til erstatning.

I hvert fald hvis du ikke bliver informeret om det inden afrejsen. Det viser en kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet afsagt den 10. maj i år.

En dansker, som rejste med Apollo til Chicago på en ni-dages ferie for et år siden, blev indkvarteret på et hotel, hvor personalet strejkede. Den danske turist beskriver den første dag på hotellet således:

- Demonstranterne starter klokken fem med at slå på spande, pander og potter. Dette fortsætter dagen igennem indtil klokken 22. Retur på værelset klokken 19 - ingen rengøring. Modvilligt sender receptionen housekeeping op, som ikke fylder op af håndklæder og blot reder sengene.

Den manglende rengøring og larmen fra de strejkende fortsætter de næste dage. Danskeren klager derfor til Apollo.

Rejsebureauet tilbyder at kompensere klageren for de sidste fire dage, men tilkendegiver derudover, at de ikke kan være behjælpelige med at finde et nyt hotel, da de ikke kan garantere, at der ikke er strejke på de andre hoteller. De udbetaler et beløb på 2600 kroner.

Men klageren er ikke tilfreds og forlanger yderligere 2409 kroner, så hun samlet bliver kompenseret for et beløb, der svarer til 30 procent af rejsens samlede pris.

Apollo afviser at imødekomme klagerens krav, da de 'ikke var informeret omkring strejken iblandt hotelarbejdere i USA'.

Men den går ikke ifølge Pakkerejse-Ankenævnet.

For strejken startede allerede to uger inden, klageren ankom til hotellet. Pakkerejse-Ankenævnet skriver følgende i kendelsen:

- Det er ubestridt, at klageren ved ankomsten til Chicago den 20. september 2018 blev indkvarteret på det bestilte hotel, hvor hotelpersonalet havde strejket siden den 7. september 2018. Ankenævnet finder herefter, at bureauet inden afrejsen burde være vidende herom, men undlod at informere klageren.

Apollo skal derfor betale 2400 kroner til klageren samt sagens omkostninger.