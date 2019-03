Ferieklage: Sendt til hotel ødelagt af jordskælv

Når naturen raser, og ferien ødelægges, er det svært at finde ud af, om man efterfølgende kan skyde skylden på nogen, eller om det bare er sort uheld.

En række sager fra Pakkerejse-ankenævnet giver en rettesnor for, hvornår man som gæst på en pakkerejse er berettiget til kompensation.

Det viser en række kendelser, som blev afsagt henholdsvis den 22. maj 2018, den 4. juli 2018 og den 20. august 2018, men som først for nylig er blevet offentliggjort i fuld længde.

Blev sendt afsted på trods af jordskælv

I den første sag var to voksne og to børn på Kos i slutningen af juli 2017. Familien var efterfølgende så utilfredse med, at rejsebureauet Apollo ikke udskød afrejsen på grund af et kraftigt jordskælv tæt på rejsemålet natten før afrejsen.

'Da vi har to små børn, blev vi naturligvis meget bekymret, så vi ringede direkte til hotellet. Vi spurgte direkte om, hvordan situationen var på hotellet, og om det var sikkert at rejse til det hotel. Vi fik løgnagtig at vide, at alt var under kontrol, der var ikke sket det mindste med hotellet, og at vi roligt kunne rejse dertil', skriver familien i klagen.

Imidlertid var hotellet beskadiget, og familien endte med at sove udenfor på græsset de første to nætter, inden de flyttede til et andet hotel. Under de syv dages ophold oplevede familien også flere efterskælv.

'Et helvede'

'Det er jeres fulde ansvar at have udsat os for dette helvede. I kunne meget nemt have skånet os for alle disse forfærdelige oplevelser ved at have tacklet situationen bedre, ved at have trukket i håndbremsen og vente med at sende os afsted eller ved at have placeret os på et andet hotel fra starten af'.

'Hvorfor sender Apollo os til netop deres værste ramt hotel allerede seks timer efter det kraftigste jordskælv, Kos har oplevet i over 50 år. Vi var der ikke, da jordskælvet skete. Vi befandt os i Danmark og kunne sagtens have undgået at blive sendt til den forfærdelige situation', skriver familien, som forlangte at få hele rejsens pris på 24.418 kroner refunderet.

Pakkerejse-ankenævnets afgørelse

Ankenævnet afgjorde, at bureauets og guidernes håndtering af situationen på rejsemålet ikke var tilfredsstillende. Derfor besluttede nævnet, at familien var berettiget til en tilbagebetaling på i alt 17.418 kroner - modregnet det kompensationsbeløb på 9.800 kroner, som Apollo allerede havde udbetalt.

Sat på gaden

I en anden sag afsagt den 4. juli 2018 blev en anden familie også påvirket af det kraftige jordskælv.

Fire voksne var rejst med Spies til Kos den 20. juli - kort før jordskælvet skete. Den samlede pris lød på 27.572 kroner for to ugers ophold

'Årsagen til, at vi reklamerer, er, at vi første nat på ferien blev ramt af et jordskælv, og derfor blev vi sat på gaden', skriver klageren i sin mail til Pakkerejse-ankenævnet.

Efterfølgende havde familien gentagne gange besøg af håndværkere i lejligheden, som udbedrede skaderne, og familien var blandt andet uden vand i flere dage.

'For os var hele ferien ødelagt, specielt den første uge, hvor vi nærmest ikke turde satse på at kunne bade i poolen og sole os, eftersom vi ikke kunne være sikre på at komme i bad, fordi vandet var så ustabilt. Også rent psykisk har vi været meget påvirket, som blandt andet har medført, at vi på hele ferien ikke har haft én samlet nattesøvn'.

Familien krævede fuld refundering af rejsens pris.

Så meget mente Pakkerejse-ankenævnet dog ikke, at familien har krav på.

'Spies skal betale 7.500 kroner til klageren', lyder det i afgørelsen.

Her skete jordskælvet. Foto: Bing.com/Frans Wej Petersen

Irma gik på land

I en tredje sag, som også er afsagt 4. juli 2018, var det ikke et jordskælv, men en orkan, der kom i vejen for ferieplanerne.

Fire personer skulle være rejst til Florida og Hawaii 12. september 2017. De havde betalt 95.734 kroner til USA Tours for fly, hotel og leje af firhjulstrukne biler og Harley Davidson-motorcykler.

På grund af orkanen Irma, der søndag den 10. september 2017 ramte Floridas sydlige vestkyst, blev destinationen den 11. september ændret til staterne Californien, Nevada og Hawaii.

Pakkerejse-ankenævnet skriver i sin afgørelse: 'Ifølge pakkerejselovens § 9, stk. 3, kan en kunde afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen'.

Ankenævnet mente ikke, at USA Tours havde fortalt sin kunde om denne mulighed og fratog dermed kunden muligheden for at få hele rejsens pris tilbagebetalt.

Imidlertid valgte de fire personer at booke rejsen om til de nye stater og mistede derved motorcykelleje i to dage samt tre nætters hotelophold.

Rejsefølget mente efterfølgende, at det havde penge til gode - svarende til i alt 14.698 kroner.

Og det gav Pakkerejse-ankenævnet klageren medhold i.

'Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 15.000 kroner', skriver Pakkerejse-ankenævnet i sin afgørelse.

Sådan så der ud på Florida Keys den 12. september 2017. Foto: AP

Blev ikke vækket af rejseselskabet

I en fjerde sag, som blev afgjort den 20. august 2018, omhandlede det igen jordskælvet i Sydeuropa.

Klageren havde købt en tur til Bodrum i Tyrkiet for to personer i 14 dage gennem Detur til en pris på i alt 13.912 kroner, men ved hjemkomsten ville klageren have økonomisk kompensation blandt andet for manglende advarsel ved jordskælvet.

'Jeg blev ikke informeret eller vækket, da der var jordskælv. De havde vækket alle hotellets gæster, men de havde glemt mig og mit barn', skriver klageren i sin sagsfremstilling.

'Vi mener at have handlet så hurtigt, som det nu er muligt i en force majeure situation, samt at have overholdt oplysning- og omsorgspligt i samme forbindelse', skriver Detur i et svar til klagen.

Og Pakkerejse-ankenævnet var enige med rejseselskabet og mente ikke, at klageren har bevist, at rejsen var behæftet med mangler i forhold til jordskælvet.