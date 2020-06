Ferien blev ødelagt af invaderende myrer

Et hotel på Gran Canaria var så propfyldt med myrer, at det udløser kompensation til to rejsende

- Myrer i sengen, i maden og i tøjet. Det har været et mareridt.

Sådan beskriver en klager sin ferie til Puerto Rico på Gran Canaria i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet, som de behandlede og afgjorde 27. februar i år.

Klageren og en medrejsende skulle bo i en 2-værelses lejlighed på hotel Leticia Del Mar i to uger sidste år i marts.

De nåede dog at skifte lejlighed hele to gange, men lige lidt hjalp det. Der var myrer overalt.

- Jeg vil gerne klage over, at vores ferie er totalt ødelagt af dyr, som jeg har klaget over allerede den første aften, vi var der. Der var små dyr over det hele, og ingen gjorde noget. Jeg var konstant i forbindelse med guider og manager på hotellet, men ingen gjorde noget, så flyttede vi til et andet værelse 10 meter væk og det blev det ikke bedre af. Tværtimod, skriver klageren.

Skiftede lejlighed

Klageren blev tilbudt en ny lejlighed, men i den var der også myrer. Samtidig havde hotelpersonalet sprøjtet med insektgift, så klageren brød sig ikke om at være i lejligheden på grund af lugten. På trods af insektgiften var der stadig myrer i lejligheden.

De blev derfor flyttet til en ny lejlighed igen. Men her var problemet det samme. Myrerne var overalt.

Udløser kompensation

TUI, som var rejsearrangøren, prøvede, inden klageren gik til Ankenævnet at udbetale en kompensation på 1500 kroner.

Det ville klageren ikke acceptere. Hun mente, at hun havde krav på 15.000 kroner i kompensation. Pakkerejsen kostede i alt 16.185 kroner.

Pakkerejse-Ankenævnet gav klageren medhold i, at rejsen var mangelfuld samt at guiderne ikke havde gjort nok for at afhjælpe problemet. Dog mente Ankenævnet ikke, at klageren var berettiget til en kompensation på 15.000 kroner, men afgjorde, at klageren var berettiget til en kompensation på 5000 kroner.

