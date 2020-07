Ferieø lukker festen

De spanske myndigheder har valgt at lukke ned for bylivet flere steder på Mallorca

To måneder uden fest, fadøl og for lidt afstand.

Det kunne muligvis lyde som en beskrivelse af foråret anno 2020 i Danmark, men er i stedet fremtiden for tre populære festgader på Mallorca. De spanske myndigheder har valgt at lukke helt ned for gadernes natlige udskejelser for at mindske risikoen for coronasmitte.

Det skriver TV2, der citerer spanske Ultima Hora.

Beslutningen kommer, efter at flere videoer er dukket op på de sociale medier, der viser festende unge uden mundbind og afstand til hinanden.

Det er obligatorisk at bære mundbind i det offentlige rum på Mallorca, og ifølge TV2 kalder de spanske myndigheder derfor opførslen for 'umådeholdende turisme' i et dekret, der blev offentliggjort onsdag.

I samme dekret får samtlige virksomheder i Playa de Palmas festgader Pare Bartomeu Salvà og Calle de Miquel Pellisa samt Magalufs Calle Punta Ballena besked på at lukke, skriver Ultima Hora.

Samtidig er brugen af sugerør blevet forbudt på De Baleariske Øer, ligesom man heller ikke længere må servere drikkevarerne i glas på over 600 ml. Begge dele kan ifølge myndighederne tilskynde folk til at dele med andre.

Videoerne af festende unge har skabt furore på Twitter. Under en video af fulde, britiske turister kalder en bruger det eksempelvis 'skamfuldt', skriver The Guardian.

– Dele af Spanien er lukket ned, de ældre er låst inde på plejehjemmene, og vi går alle med mundbind på gaderne – men I Magaluf gør de antisociale og uansvarlige briter, hvad der passer dem. Det er skamfuldt.

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

