Ferieparadis advarer: 'Din flotte, hvide mand er en mørkhudet bedrager'

'Kriminaliteten er tættere på, end du tror'.

Sådan lyder det fra det thailandske turistpoliti på Facebook, hvor de advarer om såkaldte 'Romance Scams'. Et begreb, der dækker over internetbedragere, der snyder folk ved at knytte et romantisk bånd for derefter at få ofret til at sende penge eller gaver, hvorefter bedrageren forsvinder ud i den blå luft.

I en række billeder fortæller turistpolitet i ferieparadiset, hvordan bedrageren vil lokke sit offer til sig ved brug af 'søde ord', men at folk bør være opmærksomme på, at 'den flotte, hvide mand' højst sandsynligt er 'en mørkhudet bedrager'.

For at illustrere dette kan man på et af de første billeder se en tegneseriefigur af en hvid mand, som er flot og rig, men på et af de sidste af de i alt 18 billeder skriver politiet, at der er langt større sandsynlighed for, at manden vil vise sig at være mørk i huden og efter dine penge.

Foto: Turistpolitiet i Thailand

- Han vil hævde at være udlænding - højst sandsynlighed amerikaner eller europæer, og han vil se godt ud og bruge et flot, men falsk billede på Facebook, skriver turistpolitiet til ovenstående billede, men i sidste ende, vil ofret blive såret og have mistet alle sine penge, skriver de endvidere til nedenstående billede:

Foto: Turistpolitiet i Thailand

'Hvad har det med turister at gøre?'

Det overordnet råd fra politiet på Facebook lyder således: 'Vær ikke et offer - tro ikke på de søde ord', hvilket umiddelbart er et godt råd, men alligevel har 'Romance Scam'-kampagnen skabt en del forvirring blandt turister, da turistpolitet i ét af billederne påpeger, at bedragerne oftest leder efter midaldrende, thailandske kvinder som deres ofre.

Selvom dette ikke umiddelbart udelukker, at turister også kan blive ofre for de 'romantiske bedragere', så mener adskillige folk alligevel, at det er helt forkert, at det lige akkurat er turistpolitiet, der advarer om denne form for kriminalitet:

- Hvad har dette med turistpolitiet eller turister at gøre? Disse 'Romance Scams' er ikke rettet mod turister, og det har ikke noget med den afdeling hos politiet, som har med turister at gøre, da turistpolitiet ikke efterforsker eller dømmer disse kriminaliteter. Hvis politiet vil have dette budskab ud til thailandske borgere, hvorfor deler de det så på en Facebookside, der ikke bliver besøgt af thailændere, skriver en bruger ved navn Peter i en debat på ThaiVisa.com.

- En yderst mærkelig advarsel fra det såkaldte 'turistpoliti', skriver en anden bruger ved navn Bobby.

- Yderst mærkeligt (Facebook)opslag. Jeg tror, der foregår meget mere bedrageri, hvor charmerende, mørke, unge kvinder snyder hvide mænd for deres penge, skriver en tredje bruger.

Se flere af turistpolitiet advarsels-billeder herunder:

