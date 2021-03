Ferieparadis er åbent for turister

Flere danskere længes efter sol, varme og sand mellem tæerne, men udsigten til at komme sydpå er stadig lang, da det ikke vides, hvornår Udenrigsministeriet igen anbefaler rejser.

Men rundt omkring i verden er flere lande begyndt at åbne for turisme. Og i Den Dominikanske Republik kræves der heller ikke en negativ coronatest ved indrejse. Det skriver Finans.

- Efterhånden som vaccinationen skrider frem, vil vi se et drastisk fald i infektioner og indlæggelser, som gradvist vil lette restriktionerne for turistaktiviteter og bidrage til at styrke vores økonomi, lyder det fra Den Dominikanske Republiks turistminister, David Collado, i en pressemeddelelse.

Ved indrejse kan du dog risikere at blive tilfældigt udvalgt til at få taget en kviktest, da der udføres stikprøver i lufthavnen.

Danskerfavorit: Her er vaccinepas ikke nødvendigt

Udover at være kendt for lækre strande er Den Dominikanske Republik særligt anerkendt som et sikkert sted at rejse hen af Verdensturismeorganisationen UNWTO.

Island, Belize og Madeira har droppet kravet om karantæne og test for færdigvaccinerede. Derudover er Cypern, Grækenland og Tyrkiet parate til at slå dørene op for turisme ved fremvisning af en negativ test.

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat rejser til alle lande i verden.