Ferieparadis med chokmelding: Vi er først tilbage om 5 år

Få lande i verden er lige så afhængige af turisme som Thailand, hvor sektoren står for omkring en femtedel af landets bruttonationalprodukt.

Af samme grund har pandemien ramt det populære ferieland som en hammer.

Nu kommer de thailandske myndigheder så med en barsk besked til de mere end syv millioner mennesker, der er ansat i landets turistsektor.

Nemlig at turismen først er tilbage i normaltilstand i 2026.

Det skriver Bloomberg.

Må finde nyt arbejde

Ifølge Dagbladet har analytikere ellers vurderet, at turismen er sig selv igen allerede om to år.

Men de nye prognoser er altså knap så optimistiske, og mange vil formentlig være nødt til at se sig om efter et nyt job, lyder det fra myndighederne.

I 2019 havde Thailand besøg af næsten 40 millioner turister, skriver Statista.

Men som resten af verden lukkede landet grænsebommene i marts sidste år, da coronavirus for alvor begyndte at sprede sig.

Siden har Thailand sporadisk skruet op og ned for indrejserestriktionerne, så nogle få udenlandske turister har fået lov at komme ind i landet. Alt i alt har pandemien været en økonomisk katastrofe for Thailand, der er sluppet mere skånsomt fra sundhedskrisen.

På den positive side er Thailand godt i gang med at vaccinere sin befolkning, og der har tidligere været meldinger om, at færdigvaccinerede turister kan flyve til Phuket inden sommerferien.

