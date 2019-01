Ferieparadis strammer op: Afviser nu turister med beskadiget pas

Har du oplevet noget lignende? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Det er en god idé at tjekke, at ens pas er i tiptop stand, hvis man planlægger en ferie til Bali i den nærmeste fremtid. Flere rejsende er nemlig efter sigende blevet nægtet adgang til ferieparadiset, fordi deres pas var beskadiget ved ankomsten.

Det skriver britiske The Sun og australske News.com.au, som begge har været i kontakt med en række rejsende, som har rejst den lange tur til den indonesiske ferieø, blot for at blive sendt retur kort efter landing.

To af de rejsende er et britisk par ved navn Daniel og Tia Farthing, der i oktober skulle fejre deres bryllupsrejse på den turistkære ferieø, men som blev blev afvist af de indonesiske myndigheder ved ankomsten, fordi parrets hund havde bidt et lille hjørne af Daniels pas.

Det er dog ikke kun ved ankomsten på Bali, at man risikerer at blive sendt med snuden hjem, hvis man rejser med et slidt pas.

Allerede i lufthavnen kan ferien nemlig blive ødelagt, da flere flyselskaber med rejser til Bali angiveligt har taget konsekvensen af de indonesiske myndigheders skærpede pasregler og er begyndt at afvise rejsende, hvis de dukker op med et beskadiget pas, da flyselskaberne får en bøde på - hvad der svarer til - 23.000 kroner, hvis deres kunder ankommer til Bali med et pas, der ikke bliver godkendt af lufthavnsmyndighederne på ferieøen.

Det skriver The West Australian.

Par afvist i lufthavnen

Således blev en australsk kvinde og hendes mand, som rejste med et ni år gammelt 'lettere beskadiget' pas, juleaftensdag afvist i lufthavnen i Perth, da han forsøgte at rejse med flyselskabet Batik Air til ferieøen.

Ifølge parret forklarede flyselskabet afvisningen med en henvisning til, at lufthavnen i Denpasar på Bali slår hårdt ned på rejsende med beskadiget pas.

- Denpasar håndhæver en regel, der betyder, at passagerer med de mindste fejl, vil blive sendt hjem, og at flyselskabet vil få en bøde, lød forklaringen ifølge parret.

Parret fortæller endvidere, at flyselskabet tog et billede af mandens pas og videresendte det til deres kontor på Bali for at få det godkendt, men at kontoret afviste det, da det var 'for risikabelt'.

Derudover påpegede flyselskabets medarbejder, at flyselskabet i flere tilfælde har modtaget en bøde, fordi passagerer var blevet sendt hjem igen ved ankomsten.

- De fortalte os, at de havde stoppet omkring 20 passagerer på vej til Bali i løbet af den seneste måned, fordi de havde et beskadiget pas, fortæller den australske kvinde.

Eget ansvar

Da det australske par blev afvist af Batik Air, valgte de at tage chancen med flyselskabet AirAsia, der bekræftede, at de indonesiske myndigheder har strammet pasreglerne, men som ikke vurderede, at mandens pas var så beskadiget, at han ville blive afvist.

The West Australian har været i kontakt med Batik Air, som endnu ikke har kommenteret sagen. Det har en talskvinde fra AirAsia dog, som bekræfter Balis skrappere regler og siger følgende til det australske medie:

- Vi fortsætter med at følge de nuværende råd fra Indonesiens immigrationsmyndigheder. Passagerer er selv ansvarlige for at at sikre sig, at de har den korrekte rejsedokumentation, og at der ingen skader er - især når det kommer til siderne med identifikation samt den biometriske chip, siger hun og fortsætter:

- For at sikre, at der ikke kommer problemer, råder vi rejsende til at tjekke, om deres pas og rejsedokumenter er i god stand inden afrejse. Hvis man er i tvivl, skal man kontakte de relevante myndigheder.

