Ferieparadis udsender advarsel: Fem døde på en uge

Myndighederne på Maldiverne råber nu vagt i gevær efter at fem turister har mistet livet i drukneulykker

På blot en uge har intet mindre end fem turister lidt druknedøden på Maldiverne, hvilket nu har fået det eksotiske ferieparadis i Det Indiske Ocean til at udsende en landsdækkende sikkerhedsadvarsel til øgruppens utallige hoteller og resorter.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge det britiske medie opfordrer myndighederne på Maldiverne resorterne til at skærpe opsynet med deres badende gæster i det tropiske paradis, som hver år får besøg af omkring 1,4 millioner turister.

Det er bestemt ikke hverdagskost, at så mange turister på så kort tid må lade livet i drukneulykker i ferieparadiset, men i øjeblikket hærger en stærk strøm nordøst-monsunen på Maldiverne, som er det mindste land i Asien.

Nygift par blandt de døde

Sidste år druknede 31 mennesker i landet med omkring 425.000 indbyggere, mens antallet af dødsfald altså allerede nu er oppe på fem, selvom vi stadig blot er i januar måned.

To af de fem døde turister er ifølge et Daily Mail et nygift par fra Filippinerne, som den 13. januar blev ført i døden af den voldsomme understrøm.

Derudover døde en 84-årig tjekkisk turist samt en 66-årig sydkoreansk kvinde med blot to dages mellemrum, mens en russisk kvinde mistede livet på en dykkertur søndag.

Udover sikkerhedsadvarslen har myndighederne i ferieparadiset også iværksat en række initiativer, hvor de blandt andet vil markere sikkerhedszoner, så turister ved, hvor det er sikkert at bade.

