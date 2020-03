Feriepartner til sommerhusgæster: - Vi tager ikke jeres penge

Mange tyskere og andre udenlandske sommerhusgæster står med håret i postkassen, efter regeringens beslutning om at lukke grænserne på grund af coronavirus.

Juridisk set kan de penge, gæsterne har brugt på at booke sommerhus i Danmark i den kommende tid, være mistet. Det danske feriehusudlejningsbureau Feriepartner har allerede givet turisterne besked om, hvad de kan forvente.

Det oplyser Feriepartners formand, Jan Brusgaard, til Ekstra Bladet.

- Vi har valgt den tilgang at tage hensyn til gæsterne, der står udenfor landets grænser og ikke kan få det sommerhus, de har lejet. Vi har skrevet ud til samtlige, der har booket sommerhus her i 2020, at vi ikke vil tage folks penge. Men vi vil beholde dem, så de kan booke et hus på et andet tidspunkt, siger han.

Feriepartner holdt tidligt fredag et møde om, hvordan de skulle forholde sig, hvis grænserne blev lukket, og gæsterne havde derfor fået besked, før Mette Frederiksens udmelding på pressemødet.

- Da statsministeren så meldte ud, at man lukkede grænserne, så bekræftede vi overfor de gæster, der har booket i den kommende tid, at de penge, de stod til at miste, de kan bruges til at booke på et andet tidspunkt, siger Jan Brusgaard.

Tiltaget betyder, at de danske sommerhusudlejere, hvis sommerhuse stod til at være booket, ikke får nogen indkomst her og nu.

Sommerhusejerne kan håbe på, at gæsterne vil booke deres hus igen for deres tilgodehavende, men det er der ingen garanti for. Alligevel er Feriepartner tilfredse med de reaktioner, de har fået.

- Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser både fra lejere og udlejere. Der er selvfølgelig nogle, der er uenige og ikke forstår det, men min oplevelse er, at langt størstedelen er tilfredse, og det er vi stolte af, siger formanden.

Uenig med brancheforening

Feriehusudlejernes Brancheforening rettede tidligere lørdag skarp kritik mod regerings beslutning om at lukke grænserne og mente kun det var rimeligt, at staten tilbød erstatning for de mange aflyste ferier.

- Det er fuldstændig urimeligt at give os så kort varsel og at lægge så stor byrde på dansk kystturisme, sagde brancheforeningens direktør Carlos Villaro Lassen.

- Alene på den korte bane er der 1200 job i dansk kystturisme, der er sat en streg over, og Danmark går glip af en omsætning den næste måned på over en milliard kroner, sagde direktøren og konkludere, at det ikke er en situation, dansk kystturisme vil komme helskindet igennem.

Hos Feriepartner er man ikke enig i den kritik.

- Jeg er enig i, at det er en voldsom ting, der sker. Men jeg er ikke enig i, at vi allerede nu kan se konsekvenserne. Det er påsken, det drejer sig om her og nu, og vi kan håbe på, at danskerne vil erstatte de tyskere, der ikke kan komme, men selvfølgelig kan det ikke undgås, at det har økonomiske konsekvenser.

Mener du, at det er en dårlig beslutning at lukke grænserne?

- Det er svært at kritisere regeringens beslutning, synes jeg. Jeg stoler på, at de træffer de nødvendige beslutninger, siger Feriepartners formand.

Hos Feriepartner kan man desuden se en stigning her og nu i bookinger af sommerhusophold, hvilket man forventer hænger sammen med, at mange danskere har fået annulleret deres ferie til udlandet.

Til gengæld oplyser de, at bookingerne til sommerferien er 'gået meget i stå'.

Feriepartner er det næststørste feriehusudlejningsbureau i Danmark. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra NOVASOL, der udlejer flest sommerhuse herhjemme, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.