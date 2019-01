Fik flyet til at lande: Her binder passagerer 'uregerlig' mand fast

Flyet havde kurs mod Singapore, men endte med at sikkerhedslande i Sydney

Passagerne om bord på Flight TR7 havde egentlig små otte timers flyvning i sigte, men måtte efter kun godt en time sande, at de ikke kom til Singapore i denne omgang.

På dette tidspunkt besluttede piloten på flyet fra Gold Coast nemlig, at en fuld mands opførsel gjorde det for usikkert at fortsætte rejsen.

'Under boarding og take-off forekom passageren normal. Efter take-off begyndte han at forstyrre passagerne omkring sig', lyder det ifølge Channel Newsasia i udtalelsen fra flyselskabet, Scoot, der uddyber:

'Senere slog den uregerlige passager en anden passager. Som led i sikkerhedsprocedurerne skred kabinepersonalet ind og brød sammen med øvrige passagerer slagsmålet op. Passageren blev i sidste ende pacificeret ved fastgørelse'.

Flyvningen tog noget af en drejning. Foto: Flight Radar

Private optagelser fra flyet viser, hvor voldsomt slagsmålet var, og med til at forklare, hvorfor det - foruden personalet - krævede fem passagerers hjælp at fastholde og fiksere manden.

Piloten traf herefter en beslutning om at vende tilbage til Sydney, hvor manden blev overdraget til myndighederne og de passagerer, som havde forsøgt at pacificere manden, blev tilset af læger for eventuelle skader.

Manden havde angiveligt drukket tæt inden afgang, da han tidligere havde erfaret, at flyet var forsinket, fortæller et vidne ifølge Daily Mail.