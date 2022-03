Finder ny art

Forskere har for nyligt fundet ud af, at tusindvis af skildpadder ikke tilhører den art, man hidtil har regnet med.

I stedet tilhører de en helt ny skildpaddeart.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forskerne har undersøgt en række skildpadder, som var bosat ved Galápagosøerne.

Efter grundige DNA-undersøgelser fandt de frem til, at en type kæmpeskildpadder fra Galápagosøerne, som holder til på øen San Christobal, ikke tilhører arten Chelonoidis chathamensis, som man hidtil har troet.

- De 8000 skildpadder, som bor på øen San Cristobal, tilhører ikke Chelonoidis chathamensis, men i stedet en hel ny art, som endnu ikke er blevet beskrevet, hedder det i en udtalelse fra Galapagos National Park.

Har før fundet nye arter

Den nye art er fundet, efter man har sammenlignet DNA-resultaterne med generne fra en i forvejen kendt skildpadde.

Sammenligningen er foretaget i samarbejde mellem Newcastle University, Yale University og Galapagos Conservatory.

Man er nu i færd med at genvinde endnu mere DNA for at undersøge, hvordan den nye art adskiller sig fra andre skildpaddearter.

Først når man ved mere om den nye art, kan man give arten et navn.

Galápagosøerne har et rigt og varieret dyreliv. Det er ikke første gang, man har opdaget nye dyrearter i øgruppen, som ligger nær Ecuador.

Et hold af internationale forskere har tidligere fået bekræftet, at der findes to forskellige arter af kæmpeskildpadder på Galápagosøerne.