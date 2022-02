Finder sjælden spøgelseshaj

Den nyfødte spøgelseshaj er dukket op nær New Zealand

Forskere i New Zealand har gjort sig et opsigtsvækkende fund i 1200 meters dybde under havvandet.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Her gemte sig en nyfødt 'spøgelseshaj', som blot var få dage gammel, hvilket gør fundet ultrasjældent.

'Ret forbløffende'

Ikke alene er spøgelseshajen, der også kaldes for en chimaera, et særegent syn for sig.

Men aldrig før har man fundet et eksemplar, der var spæd.

- Man kan se, at denne spøgelseshaj for nylig er udklækket (fra sit æg, red.), fordi den fortsat har maven fyldt med æggeblomme, lyder det fra Brit Finucci, som er fiskeriforsker, og som var en del af holdet, der gjorde opdagelsen.

- Det er ret forbløffende. De fleste kendte eksemplarer af spøgelseshajer på dybt vand er voksne. Det er sjældent, at der rapporteres om nyfødte eksemplarer, så vi ved meget lidt om dem.

Giver vigtig viden

I en pressemeddelelse fra Det Nationale Institut for Vandforskning på New Zealand (NIWA), som blev udsendt i forbindelse med fundet, fremgår det, at spøgelseshajer lægger befrugtede æg på havbunden.

Her får fostrene næring gennem æggeblommer, indtil de er udviklet nok til at klække ud af æggene.

Fundet af den nyfødte spøgelseshaj kan bidrage til vigtig viden, så man fremover har en bredere forståelse af den sjældne art.