Finder skjulte grave i Egypten

Arkæologer har netop fundet fem grave i Egypten, som menes at være over 4000 år gamle

Arkæologer har fundet fem skjulte grave på en kirkegaard uden for den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det annoncerede de egyptiske myndigheder lørdag, skriver Reuters.

Gravene blev mere præcist opdaget i Saqquara, som var et begravelsessted for fyrster og konger i Det Gamle Egypten.

Arkæologerne vurderer, at de fem grave tilhørte højtstående personer fra Den Første Mellemperiode i det gamle kongerige. Derfor er de fem grave dateret til at være mere end 4000 år gamle.

I løbet af Den Første Mellemperiode var Egypten præget af hungersnød, oprør og magtkampe, mens flere af de store pyramidebyggerier stod på.

Gravene blev fundet nær den grav, som tilhørte Kong Merenre I, der regerede i perioden fra år 2287 til år 2278 før vor tidsregning.

I gravene var der store stenkister, trækister og andre artefakter, herunder små statuer og keramik.

Se billederne her …

Gravkamrene lå skjult under jorden. Foto: Hanaa Habib/Ritzau Scanpix

Alle gravkamrene er udsmykket med vægmalerier. Foto: Hanaa Habib/Ritzau Scanpix

De egyptiske arkæologer sidder i et gravkammer og taler om en kvinde ved navn Petty, som blandt andet stod for at udsmykke kongen samt præsten. Foto: Hanaa Habib/Ritzau Scanpix