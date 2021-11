Finder slavekammer i Pompeji

Arkæologer har netop gravet sig frem til et usædvanligt og nærmest intakt fund.

Fundet er et såkaldt slavekammer, der er i en villa lige uden for den ældgamle, romerske handelsby Pompeji, der blev begravet af aske og lava fra vulkanen Vesuv i år 79 e.Kr.

Det skriver CNN.

Værelset - eller kammeret - menes altså at være blevet benyttet af slaver, og fundet kaster således et nyt lys over levevilkårene for slaver og tjenestefolk i det antikke Rom.

Fundet er i yderst god tilstand og indeholder blandt andet tre træsenge og en række andre genstande som forskelligt keramik herunder amforaer.

- Det er et nyt og vigtigt fund, som beriger vores forståelse af hverdagslivet for pompejanerne, særligt for den sociale klasse i samfundet, som vi ved så lidt om, siger Italiens kulturminister, Dario Franceschini, ifølge CNN.

Havde ingen rettigheder

Slaver blev ifølge romersk lov betragtet som privat eje, og de havde derfor ingen juridiske rettigheder.

Værelset måler cirka 15 kvadratmeter og har et lille vindue. Det tjente også formålet som opbevaringsplads, hvor slaverne sov side om side med diverse køkkenremedier, som blev fundet gemt i hjørnerne.

Pompeji var hjemsted for omkring 13.000 mennesker, før byen og befolkningen blev udslettet af vulkanen Vesuvs altødelæggende udbrud.

I dag er Pompeji en velbesøgt turistattraktion med mere end en million besøgende årligt.

Foto: Pompeii Archaeological Park/Ritzau Scanpix

Foto: Pompeii Archaeological Park/Ritzau Scanpix