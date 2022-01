Fire billigere skisportssteder

Skisæsonen er over os, og det betyder, at rigtig mange danskere valfarter sydpå til Frankrig for at få det årlige fix af sneklædte bjerge og afterski.

Det kan dog for mange være en dyr fornøjelse at holde skiferien i et af de mange kendte skiområder i Frankrig, som Chamonix, Val d'Isere og Courchevel. Sådan behøver det dog ikke at være.

Der findes en håndfuld mere eller mindre ukendte skiresorter, hvor man ikke behøver at gå fra hus og hjem for at nyde den franske puddersne.

Valloire, Savoie

Alpebyen Valloire er nok mest kendt af cykelfanatikeren, der trofast følger med i sommerens Tour de France, men den er mindre kendt som skiresort.

Byen er forbundet med det mere moderne resort Valmeinier, som tilsammen byder på et varieret område med 150 kilometers pister at boltre sig på.

Blot et stenkast fra pisterne finder man hotellet Résidence Odalys le Hameau, hvor man kan finde indkvartering for hele familien for helt ned til 3125 danske kroner for en uge.

Danskerne valfarter i disse dage til Sydeuropa. Foto: PR

Saint-Véran, Hautes-Alpes

Mange mindre skiområder befinder sig ved en lidt lavere højde end de store. Det gør sig dog ikke gældende i dette tilfælde.

Saint-Véran ligger i den uspolerede Queyras dal i 2040 meters højde og er dermed Frankrigs højest beliggende landsbyresort.

Området er ideelt for den rutinerede off-piste skiløber, men der er også et lille netværk af lifte for dem, som ikke har mod på at bevæge sig væk fra de præparerede pister. For ned til 3460 danske kroner per uge kan du finde logi for fire ved Chalet du Villard.

Pays de Gex, Monts Jura

På den franske side af Jurabjergene finder man Pays de Gex, som forbinder fire karakteristiske skiområder i Jurabjergene, der alle er tilgængelige med ét skipass til den nette pris af 170 danske kroner om dagen.

Lækre pister i Jura bjergene. Foto: PR

Diversiteten i det omkringliggende terræn gør det muligt at finde noget, der kan tilfredsstille alt fra børnefamilien i Menthiéres til den mere rutinerede skiløber i Lélex-Crozet. Ved Hôtel-Restaurant Bois Joly kan man finde overnatning fra 4721 danske kroner for to personer i en uge.

Pralognan-la-Vanoise, Savoie

Sidst men ikke mindst finder vi Pralognan-la-Vanoise, som er et af de mindre kendte resorter spredt ud over Savoie Mont Blanc-regionen. På trods af, at resortet kun befinder sig én dal væk fra Courchevel, er der en verden til forskel i forhold til pris og atmosfære.

Nyd udsigten efter en lang dag på ski. Foto: PR

Denne skjulte perle kombinerer fantastiske muligheder for alpint-skiløb med smukt terræn passende til langrend og snesko.

For cirka 4500 danske kroner kan man finde overnatning for fire personer i en uge ved Hauts de la Vanoise.

