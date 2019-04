Fire ud af ti har ingen idé: Sådan virker det blå sygesikringskort

De fleste af os er efterhånden med på, at man skal huske sit blå sygesikringskort, når man tager ud og rejser, men mange er stadig i tvivl om, hvad kortet egentlig dækker.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gouda Forsikring.

Se også: Har du husket at forny det? Dit sygesikringskort udløber lige om lidt

I undersøgelsen svarer hver fjerde dansker, at de tror, at det blå sygesikringskort, eller EU-sygesikringskortet, dækker behandling på privathospitaler, mens 41 procent siger, at de slet ikke ved det.

Kan koste dyrt

Når så mange slet ikke ved, hvad kortet dækker, kan det i sidste ende komme til at koste dem dyrt. 73 procent af de adspurgte i undersøgelsen tror, at det blå sygesikringskort giver ret til at blive transporteret hjem til Danmark med et ambulancefly eller med lægeassistance, hvis uheldet skulle være ude, men sådan forholder det sig faktisk ikke.

For bliver du på din ferie behandlet på et privathospital, kan du efterfølgende søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men når det kommer til betaling for hjemtransport, hænger du selv på regningen, hvis du ikke har en rejseforsikring.

Årets farligste ferie kan koste dig kassen

Netop det understreger vigtigheden af at vide, at det blå sygesikringskort ikke skal ses som et alternativ til en rejseforsikring, men som et supplement, mener Dan Kjølhede Laursen, direktør i Gouda.

- Hvis uheldet er ude, og du kun rejser med den blå sygesikring, kan du ende med at skulle betale rigtig mange penge, hvis du skal lægge ud for behandling på privathospital og receptpligtig medicin, samt, i værste tilfælde, hjemtransport, siger Dan Kjølhede Laursen i en pressemeddelelse.

Han opfordrer til, at man kontakter sit forsikringsselskab ved tvivl om dækningen af ens forsikring.

Det dækker kortet

Overordnet set viser EU-sygesikringskortet, at du har ret til de samme sundhedsydelser på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Er uheldet ude, kan du derfor komme til at betale hele eller dele af en behandling selv, hvis det samme gælder for sygeforsikrede borgere i landet. Kortet dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Som nævnt kan du efterfølgende få refunderet dine udgifter.

I undersøgelsen svarer hele 15 procent desuden, at de tror, at det blå sygesikringskort dækker i Tyrkiet, der ikke er medlem af EU og derfor ikke omfattet af ordningen.