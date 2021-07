Firenze forbyder turister at gå aftenture

Firenze er en af Italiens mest besøgte byer, men de udenlandske turister er blevet væk under coronapandemien.

Nu er de så småt på vej tilbage, og det skaber uro i den gamle renæssanceby, der nu igen flyder over med sodavandsdåser og pizzabakker.

Mest markant har byens borgmester Dario Nardella erklæret krig mod nattelivet ved at udstede forbud mod gåture fra kl. 18.00 til kl. 06.00 om morgenen torsdag, fredag og lørdag i en række områder i den historiske bymidte.

Det skriver CNN.

Straffes med kæmpebøder

Forbuddet gælder blandt andet kvartererne Santo Spirito, Piazza Strozzi, Santa Croce og Piazza S.S. Annunziata.

Her venter der bøder i størrelsesordenen 3000-7500 kroner, hvis du ikke kan dokumentere, at dit ærinde er at spise eller drikke på en af de lokale beværtninger.

I turistsektoren er nyheden om de nye regler blevet mødt med massiv skepsis. Det fortæller Veronica Grechi, der ejer en lokal B&B, til CNN.

- Det er offentlige steder. Hvis folk ikke opfører sig ordentligt, må man bede dem om at smutte. Man kan ikke bare sige, at folk kun har adgang med en kvittering fra en bar. Det er det samme som at sige, at områderne kun er for folk, der betaler.

Ødelægger porøse sten

Mange i turistsektoren er dog enig i, at noget skal gøres.

På det verdensberømte museum Uffizi har direktør Eike Schmidt et forslag. Han vil indføre en 'sandwichskat' på madboderne, da de efter hans mening er skyld i, at den historiske bymidte flyder over med skrald og spildt mad.

- Selv nu er bænkene og trappetrinene ved Uffizi fuld af mennesker, der spiser og drikker. Resultatet er, at der kommer olie og sauce på stenene - alle vegne papirstykker, madrester og pletter fra sodavand.