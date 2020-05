Fis ned ad autobahn - og kør af

Det var ikke mange feriedestinationer, som rejseleder Mette Frederiksen præsenterede danskerne for, da hun fremlagde den seneste plan for grænseåbninger.

Norge, Island og Tyskland lød det beskedne udvalg, hvilket blandt andet fik svenskerne til at blive blå-gule i ansigtet af både misundelse og raseri.

For alle andre lande end den udvalgte trio vil Udenrigsministeriet fraråde alle ikke-nødvendige rejser indtil tidligst 31. august. Regeringen er dog i dialog med Sverige og Finland om at åbne grænserne inden.

15. juni bliver der igen uhindret passage for tyskerne og danskere henover den fælles grænse. Foto: Martin Lehmann

- Jeg er rystet. Jeg havde inden pressemødet kørt forskellige scenarier igennem mit hoved - og grundskrækscenariet var det, Mette Frederiksen præsenterede. Vi havde håbet på, at hele EU åbnede for hinanden 15. juni. Den her udmelding betyder jo, at hele vores branche lukker ned de næste måneder. Sommeren er væk. Folk vil ikke booke noget, lød det efter Mette Frederiksens pressemøde fra Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening,

Hverken Norge eller Island er lige sådan at komme til, da det kræver skib eller fly, så Tyskland ligner det bedste nemmeste bud på et hurtigt udlandseventyr denne sommer.

FDM Travel er også corona-ramt, men direktør Anders Iversen prøver at glæde sig over de små sejre. Selskabet arrangerer nemlig også kør-selv-ferier, så telefonerne begyndte at ringe igen fredag.

Anders Iversen er direktør for FDM Travel. Foto: PR

- Det har væltet godt ind med ordrer siden i går. Vi ville selvfølgelig gerne have, at vejene til hele verden blev åbnet, men nu gælder det om at tage fat i de muligheder, vi får. Vi har Tysklands-eksperter ansat, der nok skal hjælpe med at give danskerne en god ferie. Der er mange, der tror, at de kender Tyskland, fordi de er kørt igennem landet på vej syd på, men vi kan hjælpe dem væk fra Autobahn og ud til de små, spændende byer og den flotte natur, siger Anders Iversen, hvis firma også arrangerer ture til Island og Norge, men alligevel regner med at mindst 90 procent af sommerens omsætning er tabt.

Det betyder de nye regler for din sommerferie

- Der bliver kun tale om en lille plaster på såret for os. Vi sælger jo normalt rejser til hele verden, men vi håber, at kunderne denne sommer får øjnene op for andre feriemuligheder, som måske også giver noget forretning på sigt.

Tysk turist-info Fra 15. juni er du velkommen til at være turist i Tyskland. Det siger både den danske og den tyske regering. Der opfordres dog til fortsat at udvise ekstra forsigtighed, hvis man rejser. Udenrigsministeriet opfordrer samtidig til at undgå at overnatte i byområder med 750.000 indbyggere eller derover. Her er et nyttigt overblik, hvis du vil være turist i Tyskland: * Der er fem tyske byer, som har over 750.000 indbyggere. Det er Berlin (3,6 millioner), Hamburg (1,8 millioner), München (1,4 millioner), Köln (1 million) og Frankfurt (753.000). * De fleste butikker er åbne, men for alle er det påkrævet, at kunder dækker deres mund og næse ved at bære maske eller bruge et tørklæde. * Mund og næse skal også være dækket, når man rejser med offentlig transport. * Der kan være forskel på restriktioner fra delstat til delstat. Staterne har også ansvaret for genåbningen, og derfor kan der være forskellige regler for restauranter, kulturfaciliteter og barer. * Der er ikke indført forsamlingsforbud, men i de tyske delstater er det tilladt for medlemmer af samme husstand eller grupper på maks ti personer at mødes i det offentlige rum. * Alle opfordres til at holde afstand på minimum 1,5 meter og reducere kontakt til personer uden for eget hjem. Vis mere Luk

Herunder er samlet et udvalg af rejseartikler fra Tyskland, som har været bragt på ekstrabladet.dk de seneste år.

Når du har læst dem, er du i bedste Shu-bi-dua-stil klar til at fise op og ned af Autobahn, uanset om du ejer en Folkevogn eller ej. Men husk at køre af og kom ned i gear, så ferien bliver andet end asfalt og deltag gerne i afstemningen nederst.

