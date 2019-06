Flere danskere vælger at holde ferie hjemme i Danmark

Når danskerne skal på ferie, er der en stigende tendens til, at vi vælger at blive hjemme i Danmark.

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med VisitDenmark foretaget en undersøgelse af ferieadfærden blandt 2.009 danskere.

Det er fjerde gang, analysen gennemføres, og tendensen er tydelig: Danskerne vælger i meget høj grad ferier i Danmark til.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

61 procent af de danskere, der var på ferie med overnatning i 2018, holdt en eller flere af disse ferier i Danmark, viser tallene.

I undersøgelsen defineres en ferie som en rejse med minimum én overnatning.

Populært hos børnefamilier

Det er især de danske børnefamilier, som godt kan lide at holde ferie i Danmark.

I 2018 holdt 65 procent af de ferierende børnefamilier deres ferie herhjemme i Danmark. I 2017 var det 56 procent.

- Danmark er stadig danskernes foretrukne feriedestination, og det er positive tal, der kan aflæses i årets analyse, siger Sisse Wildt, kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

– Det er opmuntrende for os, der arbejder aktivt for at styrke turismen i Danmark, og det tyder også på, at de store, fælles indsatser har en positiv effekt. De danske turister står med et forbrug på 73 mia. kr. for over halvdelen af den samlede turismeomsætning i Danmark. Så de danske gæster er meget vigtige for dansk turisme samlet set, siger hun.

Tendens fortsætter

I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt til deres forventninger til ferier inden for det næste år.

43 procent, svarende til 2,5 mio. danske turister, af danskerne forventer at holde ferie i Danmark inden for det næste år. Det er organisationernes erfaringen, at det realiserede tal typisk ender langt højere.

Til sammenligning sagde 34 procent af danskerne i 2017, at de forventede at holde ferie i Danmark i 2018, mens hele 61 procent reelt endte med at gøre det.

Bæredygtig ferie

For første gang er danskernes bevidsthed om bæredygtighed som et tema i forhold til ferie- og rejseadfærd også blevet undersøgt.

Resultaterne viser, at det langt fra er alle danskere, som tænker bæredygtighed ind i ferieplanerne, men at det kan ændre sig.

- Vi er stadig et godt stykke vej fra, at det er noget, der fylder markant hos danskerne, men vi kan se, at for 11 procent af danskerne har bæredygtige og miljøvenlige hensyn påvirket det seneste valg af rejse, og 15 procent mener, at det kommer til at påvirke deres valg af rejse på deres næste ferie, siger Sisse Wildt.

17 procent overvejer at rejse mindre til udlandet af hensyn til miljøet.

