Flere danskere vil på egoist-ferie

Det er træls at betale for et dobbeltværelse, når man rejser alene. Desværre er det virkeligheden for mange mennesker, der ønsker lidt tid alene i ferien.

Et stigende antal danskere foretrækker denne rejseform. Mere end hver tiende (13 procent) vil helst rejse alene på ferie.

Tallene stammer fra en undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.017 danskere fra hele landet.

Blandt de, der foretrækker at rejse alene, er en lille overvægt af mænd, ifølge undersøgelsen.

Det er dog også mænd, der oftest foretrækker at rejse i grupper med samme interesse (15 procent, viser undersøgelsen fra Apollo), mens kvinder foretrækker at rejse med deres børn (31 procent) eller veninderne (42 procent).

Tallene om danske solorejsende passer godt ind i en stigende global trend, hvor flere og flere mennesker vil ud og se verden helt alene. For findes der noget bedre, end når man kan få sin vilje hele tiden og ikke skal gå på kompromis. Google-søgninger efter solorejser steg med 55 procent i 2018, så det er der sikkert mange, som er enige i.

Tilbyder nu solorejser

Men nu er der godt nyt til dem, der foretrækker ego-rejsen, men ikke selv vil planlægge den eller betale for et dobbeltværelse. Rejsebureauerne er ved at få øjnene op for dem. Her i blandt Apollo.

- Pakkerejser til dem, der gerne vil rejse alene, single eller ej, har generelt været en mangelvare i branchen i årevis. Vi har haft en del efterspørgsel. Men det har ofte været en bekostelig affære, hvis man bare gerne ville på en uges hyggelig ferie med pool og alene-tid, fordi de fleste hoteller kun har et meget lille udbud af single-værelser, og man så ender med at skulle betale for et dobbeltværelse, forklarer Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef hos Apollo i en pressemeddelelse.

Træerne vokser dog stadig ikke ind i himlen. Apollo Solo er blot et udvalg af hoteller, hvor enkeltmandstillægget efter sigende skulle være lavere end andre steder. Men man betaler dog ikke omkostningerne for to.