Flere krydstogtsrederier skrotter sommerplaner

Coronakrisen har tvunget verdens krydstogtsskibe i havn, og noget tyder nu på, at mange af dem kommer til at ligge stille længe. Tre rederier har for nylig annonceret, at de dropper sommersæsonen helt.

Bag de dystre meldinger står Princess Cruises, Holland America Line og Seabourn. Det skriver The Guardian.

Med udsættelserne går de tre rederier ifølge mediet i den modsatte retning af krydstogtsgiganten Carnival, der tidligere på måneden annoncerede, at man regner med at genoptage sejladsen allerede 1. august.

Men spørger man direktøren for Princess Cruises, Jan Swartz, kan der til den tid fortsat være en række restriktioner og konsekvenser af krisen, som kan gøre det svært at sende krydstogtsskibene afsted.

Princess Cruises regner derfor ikke med at komme i gang igen før til november.

– Mens verden stadig er ved at forberede sig på at genoptage rejseaktiviteten, må vi med stor skuffelse annoncere, at vi forlænger vores pause fra verdensomspændende sejladser og aflyser krydstogtsrejserne for vores loyale gæster, siger Jan Swartz til The Guardian og fortsætter:

– Blandt forhindringerne er, at flyselskaberne har skåret antallet af ledige fly ned, mens mange populære havne til krydstogtsskibe også er lukkede. Vi er kede af at tænke på, hvilken betydning det får for tilværelsen for vores kolleger, forretningspartnere og de lokalsamfund, vi besøger.

Skrotter en stor del af 2020-planen

Også Seaburn regner først med at sejle turister igen til efteråret. Rederiet, der ifølge The Guardian har slået sig op på luksusrejser, havde ellers planlagt at lægge fra land allerede 30. juni. Nu bliver det tidligst 13. oktober, og i så fald kun med ét af rederiets fem skibe.

Overfor mediet peger direktør Rick Meadows ligeledes på, at manglende fly og lukkede havne i øjeblikket er de to største udfordringer på vejen mod at genstarte krydstogtsbranchen.

Hos Holland America Line udskyder man også, men det sker på en lidt anden måde end hos de to andre rederier. Her har man nemlig indtil videre aflyst alle sejladser i Alaska, Canada og Europa i resten af 2020, ligesom en rejse til Afrika er taget af bordet.

Det er til gengæld uklart, om selskabet vil gennemføre sine rejser til Sydamerika og Australien i efteråret.

