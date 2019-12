Flere tilskadekomne: Vild forlystelse slynger børn af

Flere børn kom til skade, da en forlystelsesoperatør glemte at lukke sikkerhedsbøjlen

En thailandsk turoperatør på en forlystelse kaldet 'Crazy Wave' skal måske til at kigge sig om efter et nyt job. Hans glemsomhed var nemlig skyld i, at fire børn kom alvorligt til skade i weekenden.

Han havde glemt at spænde børnene ordentlig fast, inden han satte forlystelsen i gang, og det resulterede i, at børnene blev kylet af forlystelsen. Det skriver The Bangkok Post.

En video, som man kan se øverst i artikel, viser, hvordan børnene flyver af forlystelsen. En af dem tildrager sig en stor flænge i hovedet.

Forlystelsen var sat op i byen Lopburi i det centrale Thailand i forbindelse med en lokal skoles vinterfestival.

Forlystelsen er nu lukket. Foto: Viral Press

I alt blev seks mennesker kylet af forlystelsen, mens den stadig kørte. Fire kom til skade, heriblandt en 13-årig pige som brækkede benet.

Pol Col Kissana Phathanacharoen, talsperson for politiet, siger, at politiet er begyndt at efterforske sagen og afhører vidner. De lover, at der vil komme sigtelser mod de ansvarlige.

Ifølge politiet har de fundet bevis for, at det var operatøren, som havde glemt at lukke sikkerhedsbøjlen ordentligt, før han startede forlystelsen.

Ulykken blev set af mange mennesker og er også blevet delt på de sociale medier.